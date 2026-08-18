Projeto Cabelos de Prata escolhe rei, rainha e noivos para o Boa Vista Junina 2026



Foto: Divulgação Semuc



A Escola Municipal Nara Ney de Araújo Machado, no bairro Caçari, amanheceu em clima de São João. O Concurso de Rei, Rainha e Noivos do Projeto Cabelos de Prata ocorreu pelo quarto ano consecutivo e reuniu dez casais em uma festa marcada por carinho, memória e pertencimento. Cada passo na quadrilha revelou histórias de vida embaladas pela tradição junina.

Para definir o casal soberano e os noivos da quadrilha, os jurados avaliaram critérios como caracterização, animação, carisma, desenvoltura na dança, respeito à tradição cultural, simpatia, postura, criatividade nos adereços e, acima de tudo, a sintonia entre os pares.

Tema que emociona

Com os temas “Na Pista da Paixão” e “Valeu Boi”, a gerente do Cabelos de Prata, Sabrina de Sá, destacou a emoção de conduzir mais uma edição do evento. “O tema deste ano conta uma história de amor que emociona a todos. Tivemos a participação dos integrantes dos CRAS, com dez casais concorrendo no concurso”.

E foi assim que, mais uma vez, o reinado se confirmou com a força de uma parceria construída ao longo da vida. Maria da Conceição, de 75 anos, participa do projeto há 16 anos e, pela quarta vez, recebeu a coroa de rainha. Ao lado do parceiro José Luiz, de 79 anos, integrante do Cabelos de Prata há 11 anos, ambos do CRAS Pintolândia, repetiu a conquista de 2025 e garantiu novamente o título em 2026.

“Estou achando tudo muito bacana. Nosso professor de quadrilha é excelente, ensina a gente direitinho. Puxa um pouco o pé, mas é muito bom. Para mim, ele é nota 10. Estou muito feliz. Todas as vezes em que participei como rainha e meu parceiro como rei fiquei assim, com o coração cheio”.

Alegria

José Luiz, eleito rei pela quarta vez, reforçou a alegria da conquista. “Eu me sinto muito contente em voltar a ganhar o reinado. Gosto de dançar e temos um professor que nos anima e nos dá alegria. Só tenho a agradecer”.

Do mesmo modo, o título de noivo da quadrilha ficou com Luiz Augusto, de 71 anos, integrante do projeto há sete anos pelo CRAS São Francisco. Feliz com a vitória, ele revelou que o segredo para conquistar o resultado foi a dedicação aos ensaios.

“Eu me sinto maravilhoso e renovado. A gente ensaiou muito, porque eu não sei perder, só sei ganhar, mas é uma brincadeira gostosa. Se perder, a gente brinca do mesmo jeito. Desta vez deu certo. Os ensaios foram puxados, de dia e de noite”.

Além disso, a noiva da quadrilha, Ivonete Pantaleão, de 73 anos, participante do projeto há oito anos também pelo CRAS São Francisco, comemorou emocionada mais uma conquista.

“É uma felicidade sem tamanho. Nem sei explicar. Sou muito grata pelas pessoas que promovem tudo isso para a gente. Não cabe em mim tanta alegria. Os ensaios foram pesados, mas muito gostosos. Teve muita dança e foi muito proveitoso. Legal demais”.

Mais concurso

O Projeto Conviver também escolherá rei, rainha e noivos nesta sexta-feira, 8, a partir das 9h, na Escola Municipal Nara Ney de Araújo Machado.

Fonte: Da Redação

