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Agência Minas Gerais | Estudantes da rede estadual já podem consultar o resultado da solicitação de isenção da taxa do Enem 2026

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 Alunos da rede estadual de ensino já podem consultar o resultado da solicitação de isenção da taxa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Estudantes que tiveram o pedido negado têm até 19/5 para recorrer. O resultado e a interposição de recurso podem ser consultados na Página do Participante

“Essa etapa é muito importante para que nossos estudantes tenham plenas condições de participar da edição deste ano do Enem, uma das principais portas de entrada no ensino superior. Com a isenção garantida, o próximo passo é aguardar o período de abertura das inscrições. Verifiquem seus resultados e certifiquem-se de que o processo tenha dado certo”, disse Kellen Senra, subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica. 

Quem teve o pedido de isenção negado ainda poderá recorrer entre os dias 13 e 19/5. O recurso deve ser feito exclusivamente pela Página do Participante, onde o candidato precisará justificar o motivo do pedido e enviar os documentos que comprovem sua situação, como histórico escolar, comprovante de renda ou o número do CadÚnico.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) ressalta que os estudantes que conquistarem a isenção ainda não estão com a inscrição garantida. É imprescindível que os alunos acompanhem as próximas etapas para efetivar a inscrição quando estiver disponível, sem a qual não será possível realizar o Exame nos dias 1 e 8/11 de 2026. 

O resultado definitivo, para aqueles que solicitaram recurso, estará disponível na Página do Participante no dia 25/5. As demais datas, como o período de inscrição, serão divulgadas em breve pelo MEC/Inep, responsável pelo exame. 

Mobilização com a rede 

Com o objetivo de assegurar que todos os estudantes da rede estadual tivessem oportunidade de solicitar a isenção da taxa, a SEE/MG instituiu o “Dia D” para o pedido, realizado entre os dias 28 e 30/4 em todas as unidades escolares da rede estadual que ofertam o ensino médio. 

As escolas foram orientadas a destinar um período, nos turnos diurno e/ou noturno, para a realização do procedimento. Também foi recomendada a utilização de laboratórios de informática ou outros meios tecnológicos disponíveis, além do acompanhamento de professores durante todo o processo, para que houvesse alinhamento do procedimento com o desenvolvimento do projeto de vida dos estudantes.

Equipes gestoras e pedagógicas tiveram papel fundamental na identificação prévia dos estudantes que ainda não solicitaram a isenção, garantindo que todos fossem atendidos e orientados adequadamente.

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