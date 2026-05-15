ATENÇÃO, VIAJANTES DA COPA DO MUNDO FIFA 2026 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Vai viajar para os jogos nos Estados Unidos, México ou Canadá?
Antes de embarcar, não esqueça de verificar sua carteira de vacinação!
A Secretaria Municipal de Saúde orienta a atualização das vacinas contra:
✔️ Sarampo
✔️ Febre amarela
Segundo o Ministério da Saúde, os países-sede da Copa registram surtos ativos de sarampo, aumentando o risco de transmissão durante viagens e grandes eventos.
✅ As vacinas estão disponíveis gratuitamente em todos os postos de saúde do município.
Antes da viagem:
📌 Confira sua carteira de vacinação
📌 Procure a unidade de saúde mais próxima
📌 Atualize suas vacinas com antecedência
Prevenir é proteger você, sua família e toda a população. 💙