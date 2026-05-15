ATENÇÃO, VIAJANTES DA COPA DO MUNDO FIFA 2026 – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Vai viajar para os jogos nos Estados Unidos, México ou Canadá?

Antes de embarcar, não esqueça de verificar sua carteira de vacinação!

A Secretaria Municipal de Saúde orienta a atualização das vacinas contra:

✔️ Sarampo

✔️ Febre amarela

Segundo o Ministério da Saúde, os países-sede da Copa registram surtos ativos de sarampo, aumentando o risco de transmissão durante viagens e grandes eventos.

✅ As vacinas estão disponíveis gratuitamente em todos os postos de saúde do município.

Antes da viagem:

📌 Confira sua carteira de vacinação

📌 Procure a unidade de saúde mais próxima

📌 Atualize suas vacinas com antecedência

Prevenir é proteger você, sua família e toda a população. 💙