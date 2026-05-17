ENTRETENIMENTO

Diogo Nogueira é internado após diagnóstico grave na voz

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Por MRNews

O cantor Diogo Nogueira precisou interromper temporariamente sua agenda de shows após ser diagnosticado com uma laringite bacteriana grave. A informação foi divulgada pela equipe do artista nas redes sociais nesta semana.

Segundo o comunicado, o sambista seguirá internado e afastado das apresentações por orientação médica, visando garantir sua recuperação completa antes do retorno aos palcos.

Equipe confirma afastamento temporário

A nota publicada pela equipe de Diogo Nogueira informou que o cantor apresentou um quadro de infecção que afetou diretamente sua voz.

“Lamentamos e agradecemos a compreensão e o apoio do público, reforçando que a decisão foi tomada por orientação médica, visando a plena recuperação do cantor”, informou o comunicado divulgado aos fãs.

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Até o momento, não foram detalhadas quais apresentações serão adiadas ou canceladas nos próximos dias.

Turnê celebra 20 anos de carreira

O artista está atualmente em turnê pelo Brasil com o projeto “Infinito Samba”, criado para celebrar seus 20 anos de trajetória na música.

Nos últimos meses, Diogo Nogueira vinha realizando apresentações em diversas cidades do país, reunindo clássicos do samba e sucessos de sua carreira.

A pausa temporária na agenda ocorre justamente durante a sequência de compromissos da turnê comemorativa.

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O que é laringite bacteriana

A laringite bacteriana é uma infecção que afeta a laringe e pode provocar sintomas como rouquidão, dor na garganta, dificuldade para falar, febre e inflamação intensa na região vocal.

Em casos mais severos, como o relatado pela equipe do cantor, o tratamento pode exigir repouso absoluto da voz, acompanhamento médico e internação hospitalar.

Fãs e seguidores do sambista enviaram mensagens de apoio nas redes sociais após a divulgação do estado de saúde do artista.

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