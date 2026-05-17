Sesau promove aula prática abordando manejo clínico de Hipertensão, Diabetes e Pré-natal

Encontro faz parte do curso de formação voltada à profissionais das unidades municipais e estaduais de Roraima

A Sesau (Secretaria de Saúde) realizou nesta quinta-feira, 14, o 2° Encontro da aula do Curso de Formação de Multiplicadores em Manejo Clínico de Hipertensão, Diabetes e Pré-natal para profissionais da Atenção Primária à Saúde. O treinamento ocorreu durante todo o dia no auditório do Coren (Conselho Regional de Enfermagem).

Esta é a segunda aula da etapa prática do treinamento iniciado em janeiro deste ano, com o objetivo de qualificar e preparar os profissionais para uma atuação mais humanizada nas unidades e conta com a participação de 30 profissionais selecionados da capital e do interior.

A coordenadora geral de Atenção Básica, Cinthia Brasil, destacou que a aula prática contou com a participação de duas tutoras convidadas do Hospital Albert Einstein, seguindo a dinâmica da parceria com a unidade paulista particular nas aulas teóricas. Segundo a chefe de departamento, o curso tem a participação de profissionais das unidades municipais e estaduais da capital e do interior.

“Isso impacta na qualidade dos serviços, proporcionando melhor atendimento nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), fortalece a Atenção Primária como porta de entrada do sistema único de saúde e melhora a atenção e o cuidado aos pacientes, impactando diretamente nos casos do pré-natal para as mulheres gestantes, além dos pacientes hipertensos e diabéticos”, disse.

Patrícia Tavares, é enfermeira na UBS Professor Mariano de Andrade, localizada no bairro Caranã, zona Oeste de Boa Vista e participou desse momento. Ela atua há 13 anos na função, e avalia a oportunidade como um meio para agregar conhecimento e formar multiplicadores das práticas abordadas na formação.

“Esse curso agrega bastante conhecimento ao que já temos de experiência, estamos revendo o que a gente já conhece e multiplicando já dentro desse atendimento que a gente já executa no nosso cotidiano”, ressaltou.

Aulas práticas da formação ocorrem até junho

O curso de formação segue até o mês de junho, com foco no conteúdo prático. A etapa teve início no dia 30 de abril, data do primeiro encontro prático. Estão previstas mais quatro aulas, nos dias 28 deste mês, 9, 10 e 11 junho.

A carga horária total é de 180 horas, distribuídas em cinco encontros presenciais, além de atividades na modalidade EAD (Ensino a Distância) não-simultâneos e encontros simultâneos periódicos.

A formação é composta por sete módulos, que envolvem recursos educacionais, bases conceituais, prática assistencial em pré-natal e puerpério, prática assistencial em hipertensão e diabetes mellitus, aplicação dos conceitos no cotidiano dos serviços de saúde e autocuidado apoiado.

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