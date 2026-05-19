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AVISO DE PAUTA: governador assina ordem de serviço para manutenção da Barragem José Boiteux e entrega kits de Defesa Civil a municípios

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O governador Jorginho Mello assina, nesta segunda-feira, 18, a ordem de serviço para manutenção da Barragem José Boiteux. No mesmo ato, na sede da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de SC, o governador fará a assinatura do Decreto de Alerta Climático e entrega de kits de proteção e Defesa Civil. Os itens são destinados às equipes municipais de proteção e defesa civil, ampliando a capacidade de atendimento em situações de emergência.

Serviço

O quê: Solenidade de Assinatura de OS de manutenção da Barragem José Boiteux, assinatura do Decreto de Alerta Climático e entrega de kits de Proteção e Defesa Civil
Quando: segunda-feira, 18, às 15h30
Onde: Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina – Avenida Governador Ivo Silveira, 2320 – Capoeiras – Florianópolis

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