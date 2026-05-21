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Em noite de festa, Bodoquena ganha novas moradias e obras urbanas para atender a população – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

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Por MRNews

Nada mais gratificante do que uma casa própria e um bairro em ótimas condições. A população de Bodoquena ganhou novos investimentos na área de habitação, infraestrutura urbana e saneamento. As obras foram anunciadas no sábado (16) durante evento em Bodoquena, com a presença do governador Eduardo Riedel.

“Noite feliz aqui em Bodoquena. Celebramos aqui os 46 anos da cidade com novos investimentos. Nada se constrói sozinho. Conversando com o prefeito e vereadores definimos as prioridades do município”, afirmou o governador.

Riedel ponderou que Bodoquena está em pleno crescimento e um futuro promissor. “Chegou a hora de Bodoquena, a cidade tem um grande potencial. Existe um conjunto de esforços, todos com um olhar especial ao município”.

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Atendendo os pedidos da população, foi assinada a autorização (licitação) para obra de pavimentação e drenagem em sete ruas no bairro Elias Carneiro de Arruda, assim como na Rua Kadweus, no valor de R$ 9,8 milhões.

Casa própria

Realizar o sonho da casa própria traz dignidade e estabilidade para o cidadão. Em Bodoquena o governador assinou a autorização para construção 58 lotes urbanizados no Loteamento Vila Bandeira. Investimento de R$ 1,4 milhão de recursos estaduais.

No Programa Estadual Lote Urbanizado, gerido pela Agehab (Agência Estadual de Habitação de MS). São fornecidos lotes com infraestrutura e a base da casa (até a primeira fiada) para famílias com renda familiar entre R$ 1.320,00 e R$ 7.050,00, que não possuam imóvel próprio.

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Saneamento

O Governo do Estado entregou a obra de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade, realizada no loteamento Sol Nascente. Com recursos de R$ 643 mil do Estado, via Sanesul, foram implantados 972,35 metros de rede coletora de esgoto, 44 ligações domiciliares de esgoto e construída uma estação elevatória de esgoto bruto.

Atualmente a cobertura de esgotamento do município é de 92,5%, com isto o serviço já é considerado universalizado no município. “Bodoquena merece estas obras. Todos ganham com isto. O governador colocou a mão sobre nosso município, isto está caro após todos os investimentos na cidade”, afirmou a prefeita Maria Girleide Rovari.

Festa popular

Celebrando os 46 anos de aniversário de cidade, o governador participou da 2º Bodoquena Rodeio Festival, que acontece de 15 a 17 de maio de 2026, no Espaço Institucional da Prefeitura de Bodoquena.

Com entrada gratuita, o evento conta com programação musical todos os dias, além de praça de alimentação de comidas regionais. O rodeio profissional inclui montarias em touros na arena principalrr onomatopaicas.

Leonardo Rocha, Comunicação Governo de MS
Fotos: Álvaro Rezende/Secom-MS

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