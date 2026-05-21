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Prefeito acompanha primeiro dia de operação da Mobi-Rio na Ilha do Governador – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

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A linha 634 não aceita pagamento em dinheiro e conta com 25 ônibus novos – Iago Campos / Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, e o secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes, acompanharam, neste domingo (17/05), o primeiro dia de operação da Mobi-Rio na linha 634 (Bananal x Saens Peña), na Ilha do Governador. A decisão de manter na região uma linha que liga a Ilha à Tijuca, administrada pela empresa municipal, foi tomada em razão da má prestação do serviço pelo antigo operador.

 

A nova linha operada pela MOBI-Rio é a primeira do município a aceitar somente pagamentos com os cartões Jaé e Riocard (apenas para usuários do Bilhete Único Intermunicipal). Esta linha não aceita dinheiro nos ônibus. Para as demais, a medida valerá a partir de 30/05, como já acontece no BRT e VLT.

 

O prefeito Eduardo Cavaliere embarcou em um ônibus da linha 634, na Ilha do Governador, acompanhado do secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes e, também, da diretora-presidente da MOBI-Rio, Claudia Secin, do secretário de Coordenação Governamental, Edson Menezes, e do subprefeito das Ilhas, Rodrigo Toledo. Cavaliere aproveitou a viagem para conversar com os passageiros, dos quais ouviu elogios pela mudança.

 

– Estamos aqui, nessa primeira linha sem circular dinheiro dentro dos ônibus. É menos tempo de viagem, embarque mais rápido, mais seguro. E, para os motoristas, é muito melhor, faz toda a diferença, porque ele vai se concentrar só em dirigir. Quero lembrar que 92% das viagens hoje já acontecem com o cartão ou com o aplicativo. Quando o motorista deixa de fazer a dupla função, o maior beneficiado é o passageiro. Essa transição vai ser importante. São ônibus novos da MOBI-Rio, com ar-condicionado, GPS, tudo monitorado, com previsibilidade – disse o prefeito.

 

A linha 634 começou a operação neste domingo, às 5h, e seguirá com as viagens 24 horas por dia, com uma frota de 25 ônibus novos, mais modernos e equipados com ar-condicionado.

 

O secretário municipal de Transportes, Jorge Arraes, acompanhou o prefeito no ônibus e também saiu satisfeito com o retorno positivo dos passageiros:

 

– Ônibus novo, ar-condicionado, boa manutenção, GPS, sendo que é a primeira linha que a própria MOBI-Rio opera do sistema convencional, sem pagamento em dinheiro ao motorista. As pessoas podem embarcar e pagar a passagem com o aplicativo, com o cartão do Jaé, baixando normalmente no site; e quem tem gratuidade, usa o seu cartão de gratuidade. Então, assim, os benefícios e as facilidades que a gente já tem no BRT são colocados na prática aqui na linha do 634 – destacou.

 

A linha 634 é um dos principais serviços da Ilha do Governador, conectando a região com a Tijuca. Ela atende diariamente moradores que se deslocam para o Fundão, a Rodoviária, além dos bairros de Bancários, Jardim Guanabara, Bonsucesso, Manguinhos, Benfica, São Cristóvão e Praça da Bandeira.

 

Motorista de ônibus há 21 anos, André Rimes acredita que a mudança na linha 634 traz benefícios não somente para os passageiros, mas também para ele e seus colegas que fazem o trajeto Bananal x Saens Peña:

 

– Os carros novos dão mais segurança e conforto para o passageiro, que se sente mais atraído em pegar esses carros, com a certeza de que será uma boa viagem, com tranquilidade. Para o motorista, é ótimo. Tudo novo, as coisas funcionando, um volante de primeira qualidade, as marchas certinhas, um banco também confortável. É uma coisa maravilhosa – elogiou.

 

O militar Jean Carlos Santos, que atua em uma base na Ilha do Governador, foi um dos primeiros passageiros a usar o novo 634. Ficou surpreso com a qualidade do serviço:

 

– O ônibus está bem diferente, fresco, com ar-condicionado gelado, tudo bem novo, bem melhor do que antes. Eu não sabia da mudança e estou surpreso. O novo ônibus está aprovado – elogiou.

 

Com a nova operação, a 634 se torna a décima terceira linha municipal com frota 100% renovada na cidade. A modernização também contempla outras linhas como: 753 (Santa Cruz – Coelho Neto), 754 (Santa Cruz – Terminal Deodoro), 756 (Santa Cruz – Coelho Neto), 757 (Sepetiba – Coelho Neto), 870 (Sepetiba – Santa Cruz), 731 (Campo Grande – Marechal Hermes), 765 (Mendanha – Terminal Deodoro), 826 (Carobinha – Campo Grande), SN731 (Campo Grande – Marechal Hermes – Noturno), 897 (Pingo D’Água x Paciência), SP328 (Bananal – Terminal Fundão e a 327 (Ribeira – Castelo)  .

 

Novos ônibus na frota municipal

 

Os novos veículos fazem parte dos 102 ônibus apresentados em abril para reforçar a frota da cidade. Os outros 77 ônibus foram adquiridos por meio de um acordo judicial firmado em 30 de abril do ano passado entre a Prefeitura do Rio e os consórcios que compõem o sindicato Rio Ônibus.

 

O acordo, além de antecipar o fim dos contratos de concessão, anteriormente previstos para 2028, determinou que cerca de R$ 70 milhões, depositados em juízo, fossem destinados à compra de novos ônibus com ar-condicionado, que passarão a integrar o patrimônio público municipal ao término das concessões. Em dezembro de 2025, outros 100 novos ônibus passaram a reforçar a operação em 20 bairros da Zona Oeste.

 

Licitações do Sistema RIO

 

O processo de licitação do novo sistema municipal de ônibus, o Sistema RIO, está em andamento. A primeira etapa contemplou Campo Grande e Santa Cruz, com contratos assinados em março. Nessas regiões, a frota passará de 104 para 316 ônibus, sendo 169 com operação prevista para agosto e 147 para setembro.

 

Em abril, foi publicado o edital da segunda etapa, que abrange Bangu, Santa Cruz, Vila Isabel e Ilha do Governador, com previsão de início em dezembro e mais de mil novos ônibus — um aumento de 63% na frota dessas regiões. A ampliação será distribuída da seguinte forma: Santa Cruz: de 109 para 187 veículos; Bangu: de 259 para 380; Vila Isabel e Ilha do Governador: de 204 para 287; e Ilha do Governador: de 58 para 173 veículos.

 

O novo modelo representa um avanço na gestão do transporte público, com remuneração por quilômetro rodado e avaliação de desempenho por indicadores operacionais. A nova frota será 100% zero quilômetro e acessível, com ar-condicionado, GPS integrado ao Centro de Controle Operacional, painéis eletrônicos e câmeras internas. Os veículos seguirão o padrão ambiental Euro VI, com redução de até 80% na emissão de poluentes, e poderão usar gás natural, biometano ou energia elétrica.

 

Plano operacional da linha 634 (Bananal x Saens Peña):

 

De acordo com o planejamento operacional, a linha deverá realizar 65 viagens em dias úteis, 58 aos sábados e 45 aos domingos, com operação 24 horas.

 

Bananal

 

Cocotá

 

Cacuia

 

Portuguesa

 

Terminal BRT Fundão

 

Praça das Nações

 

Manguinhos

 

Feira de São Cristóvão

 

Estação Leopoldina

 

Rua Mariz e Barros

 

Saens Peña

Categoria:

  • 17 de maio de 2026
    • Marcações: Bananal x Saens Peña linha 634

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