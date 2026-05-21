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Programa Estrada Boa Rural já tem em andamento projetos para pavimentar mais de 900 km de rodovias no interior

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Foto: Divulgação/Prefeitura de Meleiro

O Programa Estrada Boa Rural, do Governo de Santa Catarina, avança em todas as regiões do estado e já contabiliza quase 200 projetos encaminhados por mais de 170 municípios, desses, 29 cidades apresentaram dois trechos de pavimentação. O programa prevê investimentos de até R$ 2,5 bilhões até 2027, com a meta de pavimentar aproximadamente 2.500 quilômetros de estradas rurais em Santa Catarina.

Até o momento, as propostas somam mais de 900 quilômetros de pavimentação de estradas rurais, com investimento estimado em aproximadamente R$ 1,5 bilhão, entre recursos do Estado e contrapartidas municipais.

“O programa Estrada Boa Rural nasceu para atender uma demanda histórica dos municípios e melhorar a infraestrutura das comunidades do interior. O programa está avançando rapidamente, com projetos em todas as regiões de Santa Catarina e várias obras já em execução. Isso significa mais segurança, melhores condições de tráfego e apoio direto ao desenvolvimento econômico do estado”, disse o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando.

Criado para ampliar a infraestrutura no interior catarinense, o programa tem como foco melhorar a mobilidade, garantir mais segurança para quem vive no campo e fortalecer o escoamento da produção agrícola.

Foto: Divulgação/Prefeitura de Urussanga

Do total de projetos apresentados, aproximadamente 40% já possuem Portaria Conjunta Autorizativa publicada. Desses, diversos municípios já celebraram convênio, receberam os recursos estaduais e iniciaram a execução das obras de pavimentação rural.

Os municípios de Cocal do Sul e Urussanga, Meleiro e Jacinto Machado, na região Sul; Águas Frias, Peritiba e Nova Itaberaba, no Oeste; Iraceminha no Extremo-Oeste; Abdon Batista e Arroio Trinta, no Meio-Oeste; Apiúna e Doutor Pedrinho, no Vale do Itajaí; e Major Vieira, no Planalto Norte; já estão com obras em andamento.

“Nossa iniciativa integra o maior pacote de investimentos em infraestrutura rodoviária da história do estado”, completou o secretário.

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