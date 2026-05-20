Agência Minas Gerais | Governo de Minas entrega nova UBS em Águas Formosas com investimento de quase R$ 2 milhões

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O governador Mateus Simões participou, nesta terça-feira (19/5), da entrega das obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Atalaia, em Águas Formosas, no Vale do Mucuri, com investimento estadual de quase R$ 2 milhões para ampliar a capacidade de atendimento da atenção primária no município.

A UBS Harmonia tem capacidade para atender cerca de 5 mil pessoas por mês e integra o conjunto de investimentos do Governo de Minas voltados ao fortalecimento da saúde básica em todas as regiões do estado. A obra foi iniciada em fevereiro de 2024 e concluída agora, em maio de 2026.

O governador de Minas Gerais ressaltou que a unidade de saúde entrará em funcionamento em junho, após a equipagem total, reforçando os investimentos da atual gestão para levar a saúde para mais perto dos mineiros. “Eu fico muito feliz de estar entregando um equipamento de primeira linha para Águas Formosas. É importante dizer que o investimento na atenção primária é o investimento na vida. Quem tem a pressão tratada tem menos chance de ter infarto, aneurisma, derrame, ou seja, é um investimento preventivo”.

























Após a cerimônia de entrega das obras, o governador também participou do plantio de árvores às margens da rodovia MG-105, ao lado da UBS, inaugurando o novo calçadão construído pela Prefeitura de Águas Formosas. Ele esteve acompanhado do secretário de Estado de Governo, Castellar Neto, e da presidente do Serviço Social Autônomo Servas, Christiana Renault

Atendimentos

A UBS Harmonia vai oferecer consultas médicas clínicas e de enfermagem, acompanhamento de hipertensão e diabetes, pré-natal e puerpério. A UBS também contará com atendimento infantil, serviços de saúde do idoso, planejamento familiar e aplicação de vacinas do calendário nacional. Entre outros serviços disponibilizados estão curativos, retirada de pontos, administração de medicamentos, nebulização, aferição de pressão arterial e glicemia.

Na área de saúde infantil, a unidade realizará teste do pezinho, acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças, além de atendimentos odontológicos, ações de educação em saúde bucal, promoção da saúde e prevenção de doenças.

O aposentado Antônio Gomes, de 71 anos, morador do bairro São Vicente, vizinho ao Atalaia, comemorou a facilidade de acesso aos serviços de saúde com a nova unidade. “Antes, a gente precisava esperar muito pelas visitas em casa ou então se deslocar para mais longe. Agora fica muito melhor. A UBS está perto da gente, com uma estrutura boa, e vai facilitar bastante o atendimento para quem precisa de acompanhamento frequente”, afirmou Antônio.

A dona de casa Maria Aparecida Nunes, de 49 anos, moradora do bairro Mário Cais, comemorou a entrega da nova estrutura e destacou os impactos positivos para os mineiros de Águas Formosas. “A gente fica muito feliz em ver uma unidade nova, bonita e bem estruturada sendo entregue para a população. É mais saúde para todos nós e um atendimento mais digno para as famílias da região”, disse.







Antônio e Maria Aparecida aprovaram a chegada da nova UBS (Crédito: Dirceu Aurélio / Imprensa MG)



Reforço à atenção primária

Com a entrega da nova unidade, Águas Formosas passa a contar com nove equipes de Saúde da Família. O município possui agora oito UBSs, sendo seis delas em sede própria.

A entrega de novas Unidades Básicas de Saúde reforça o compromisso do Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), com a ampliação do acesso da população aos serviços essenciais de saúde. Desde 2019, já foram entregues mais de 200 UBSs no estado. Até o fim de 2026, a previsão é que este número chegue a 380.

Governo Presente

A entrega das obras da UBS Harmonia faz parte do Governo Presente, que transferiu a capital de Minas provisoriamente para Teófilo Otoni, também no Vale do Mucuri, iniciativa que visa reconhecer o papel estratégico desempenhado pelos municípios mineiros no fortalecimento das políticas públicas, na descentralização administrativa e na promoção do desenvolvimento regional.

O ato se repete em 19 cidades até junho e reforça a importância de aproximar a administração pública estadual das regiões de Minas, estimulando o diálogo federativo, a articulação institucional e a presença do Estado nos territórios. Também permite ampliar a participação cidadã, valorizar as identidades locais e fortalecer a construção de políticas públicas alinhadas às necessidades específicas de cada região.