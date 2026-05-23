Com atendimento a motoristas e pedestres, drive-thru da vacinação registra cerca de 4 mil doses aplicadas

Estratégia da SES em Campo Grande mantém vacinação em horário estendido e reforça importância da imunização com chegada do frio

A mobilização promovida pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) no drive-thru de vacinação contra a Influenza já se aproxima da marca de 4 mil doses aplicadas em Campo Grande. A estrutura, montada no Quartel Central do Corpo de Bombeiros, atende tanto motoristas quanto pedestres e segue funcionando até o próximo dia 24 de maio.

A estratégia foi criada para ampliar o acesso da população à vacina, especialmente para quem enfrenta dificuldades de comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial. O atendimento ocorre em horário estendido durante a semana e também aos finais de semana.

De acordo com o gerente de imunização da SES, Frederico Moraes, a procura pela vacinação demonstra a adesão da população e reforça a importância de estratégias que facilitem o acesso ao imunizante.

“O drive-thru foi pensado justamente para tornar a vacinação mais acessível e rápida. Temos percebido uma procura crescente da população, principalmente por conta da chegada das temperaturas mais baixas e do aumento da circulação de vírus respiratórios”, destacou.

Facilidade de acesso impulsiona adesão

Além do atendimento para veículos, a estrutura também recebe pedestres, permitindo que mais pessoas tenham acesso à vacinação de forma prática e segura. A localização central e o fluxo organizado contribuem para agilizar o atendimento e reduzir filas.

A SES reforça que a vacina contra a Influenza está disponível para toda a população a partir dos 6 meses de idade e segue sendo a principal forma de prevenção contra casos graves, internações e complicações causadas pela gripe.

Serviço

Drive-thru de vacinação contra Influenza

📍 Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar — Rua 14 de Julho, 1502-1600 — Centro — Campo Grande/MS

📅 Até 24 de maio

🕒 Segunda a sexta-feira: das 17h30 às 21h

🕒 Sábados e domingos: das 7h às 19h

É necessário apresentar documento oficial com foto. Para crianças, recomenda-se levar a caderneta de vacinação.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: André Lima/SES