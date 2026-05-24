Estrada Boa: governador inaugura obra da SC-465 entre Macieira e Arroio Trinta

Foto: Jonatã Rocha / SecomGOVSC

O Meio-oeste catarinense ganhou mais uma rodovia totalmente nova, nesta terça-feira, 19. A SC-465 entre Macieira e Arroio Trinta foi inaugurada pelo governador Jorginho Mello e se tornou mais uma opção para a mobilidade e o desenvolvimento da região, depois de mais de 40 anos de espera. O projeto custou cerca de R$ 74 milhões, dentro do programa Estrada Boa.

“Eu tenho muito orgulho de poder entregar como governador, uma obra esperada há muitos e muitos anos. Hoje nós estamos mudando a história em Santa Catarina. E não é só aqui, em todos os cantos de Santa Catarina nós temos mais de 100 obras sendo inauguradas, sendo entregue, porque a gente botou a mão na massa, pagamos as dívidas quando assumimos, e agora estamos fazendo, entregando obras da qualidade dessa. Isso faz toda a diferença, tira a poeira e a lama da casa das pessoas e dá segurança e agilidade para quem passa”, afirmou o governador Jorginho Mello.

Foto: Jonatã Rocha / SecomGOVSC

“Essa região do Meio-Oeste é uma região do setor madeireiro importante, além de uma intensa produção de ave e de suínos. Então, estamos entregando essa obra hoje, uma obra bem-feita, uma obra bonita, com terceira pista, com todos os elementos de segurança. Como o governador sempre recomenda, façam bem feito, façam com qualidade, façam rápido e aí estamos entregando aqui hoje”, explicou o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, Ricardo Grando.

São 8,5 quilômetros de extensão que receberam terraplenagem, pavimentação, drenagem, e obras como calçadas, abrigos para passageiros, contenções, sinalização e serviços relacionados ao meio ambiente.

“É um momento especial que se transforma um sonho em realidade, uma obra muito importante para o município de Macieira e toda a região. Facilita o escoamento da produção agrícola, industrial, facilita o acesso ao serviço, à saúde, onde nós transportamos os nossos pacientes para os municípios vizinhos para realizar exames e consultas. Tem o transporte para nós levarmos os nossos alunos até a Apae no município de Salto Veloso, também agiliza a chegada da mercadoria ao comércio local”, disse a prefeita de Macieira, Simoni Zanella.

Foto: Jonatã Rocha / SecomGOVSC

“É um dia muito importante para nós, é um dia histórico para os nossos municípios, onde temos a grata satisfação de estar inaugurando essa rodovia asfaltada. É o macro de uma união dos municípios com o Governo do Estado. Não tenho dúvidas que essa rodovia vai trazer muita segurança para todos nós, vai facilitar o escoamento da nossa produção e tenho certeza que vai trazer também uma facilidade e uma tranquilidade para quem vai rodar nessa rodovia”, comemorou o prefeito de Arroio Trinta, Antônio Serigheli.