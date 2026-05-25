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IFSP seleciona estagiários em diferentes áreas  – IFSP

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Remuneração chega a R$ 1.508; inscrições até 24/05 

Por meio do Edital nº 58/2026, o Instituto Federal de São Paulo seleciona candidatos para três vagas de estágio remunerado. As inscrições devem ser realizadas por e-mail até o dia 24 de maio (domingo).  

São oferecidas três vagas de estágio, sendo: 

1 vaga para estudantes de Ciências Contábeis ou Administração (30 horas semanais);  

1 vaga para estudantes de Direito, Administração ou Gestão Pública (30 horas semanais);  

1 vaga para estudantes do Ensino Médio.  

A bolsa-estágio varia de R$ 651,31 a R$ 1.508,42, de acordo com a escolaridade e a carga horária. Também será concedido auxílio-transporte no valor de R$ 13,40 por dia estagiado. 

As inscrições devem ser realizadas por e-mail com o envio da documentação solicitada no edital. 

É de responsabilidade do candidato, desde a inscrição, acessar e acompanhar todas as publicações relacionadas a este edital no portal oficial do IFSP 

Requisitos 

Para participar deste edital, o estudante deverá atender aos seguintes requisitos: idade mínima de 16 anos; estar regularmente matriculado e frequentando curso compatível com o nível e a área da vaga; não estar cursando o último semestre do curso; disponibilidade para cumprir a carga horária do estágio, respeitando os horários de funcionamento do IFSP e sem prejuízo do horário escolar; domínio da norma padrão da língua portuguesa e boa redação; conhecimento de informática (pacote Office, e-mail, navegação web) e familiaridade com ferramentas de videoconferência, como Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet; e ter perfil proativo, organizado e comunicativo, com facilidade de aprendizado e comprometimento na execução das atividades designadas. 

Documentos 

Edital nº 58/2026 – processo seletivo para recrutamento de estagiários 

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

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