IFSP seleciona estagiários em diferentes áreas  – IFSP

Remuneração chega a R$ 1.508; inscrições até 24/05

Por meio do Edital nº 58/2026, o Instituto Federal de São Paulo seleciona candidatos para três vagas de estágio remunerado. As inscrições devem ser realizadas por e-mail até o dia 24 de maio (domingo).

São oferecidas três vagas de estágio, sendo:

1 vaga para estudantes de Ciências Contábeis ou Administração (30 horas semanais);

1 vaga para estudantes de Direito, Administração ou Gestão Pública (30 horas semanais);

1 vaga para estudantes do Ensino Médio.

A bolsa-estágio varia de R$ 651,31 a R$ 1.508,42, de acordo com a escolaridade e a carga horária. Também será concedido auxílio-transporte no valor de R$ 13,40 por dia estagiado.

As inscrições devem ser realizadas por e-mail com o envio da documentação solicitada no edital.

É de responsabilidade do candidato, desde a inscrição, acessar e acompanhar todas as publicações relacionadas a este edital no portal oficial do IFSP

Requisitos

Para participar deste edital, o estudante deverá atender aos seguintes requisitos: idade mínima de 16 anos; estar regularmente matriculado e frequentando curso compatível com o nível e a área da vaga; não estar cursando o último semestre do curso; disponibilidade para cumprir a carga horária do estágio, respeitando os horários de funcionamento do IFSP e sem prejuízo do horário escolar; domínio da norma padrão da língua portuguesa e boa redação; conhecimento de informática (pacote Office, e-mail, navegação web) e familiaridade com ferramentas de videoconferência, como Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet; e ter perfil proativo, organizado e comunicativo, com facilidade de aprendizado e comprometimento na execução das atividades designadas.

Documentos

Edital nº 58/2026 – processo seletivo para recrutamento de estagiários