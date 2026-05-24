“Médico na Praça” já contabiliza cerca de 500 atendimentos à população – Agência de Notícias

Iniciativa lançada neste mês de maio integra a campanha “Sorocaba ao seu lado”, que divulga serviços e ações executados pela Administração Municipal

Em atividade desde o último dia 5 de maio, o programa Médico na Praça tem alcançado pessoas em diferentes regiões de Sorocaba. Até o momento, o programa já atendeu 487 pessoas. A ação conta com uma clínica móvel e estrutura para acomodação para aguardar a consulta, permitindo o acolhimento por demanda espontânea de adultos.

No primeiro evento, realizado no bairro Ipanema do Meio, na Zona Oeste, a ação chamou atenção dos moradores e promoveu serviços de consulta médica e de enfermagem na região. Já de 11 a 15 de maio, a estrutura foi montada na Praça Coronel Fernando Prestes.

Nesta semana, até quarta-feira (20), o serviço móvel de sáude atende no Jardim Santa Marta. Na quinta e sexta-feira (21 e 22 de maio), a ação contínua, mas no Jardim Botucatu, na Zona Norte da cidade, das 8h às 13h, mais especificamente na Av. Ipanema, 5710 (em frente ao supermercado Super José).

A Secretaria da Saúde (SES) lembra que é necessário apresentar documento de identificação com foto, no momento do atendimento. A iniciativa visa, inclusive, proporcionar diagnóstico precoce de condições crônicas, como hipertensão e diabetes, além de fortalecer o vínculo entre a população e a rede municipal de saúde.

‘Sorocaba ao seu lado’

O “Médico na Praça” integra a campanha “Sorocaba ao seu lado”, que tem o objetivo de aproximar a população do Poder Público Municipal, com informações a respeito de relevantes programas, projetos e ações que geram qualidade de vida e bem-estar às famílias sorocabanas.

Com linguagem direta e foco em informação de interesse público, a campanha destacará mais de 100 iniciativas realizadas em todas as regiões da cidade, conquistas obtidas a partir de investimentos feitos pela atual Administração Municipal.