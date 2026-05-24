Que tal aprender a fazer deliciosos pães artesanais e ainda adquirir uma nova oportunidade de renda?

A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio do Fundo Social de Solidariedade, está com inscrições abertas para o Curso Gratuito de Padaria Artesanal Itinerante, que será realizado na Associação de Amigos de Bairro do Engenheiro Neiva.

As aulas começam nesta terça-feira (19) e acontecerão às terças e quintas-feiras, às 14h30.

Durante o curso, os participantes aprenderão receitas, técnicas e práticas de panificação artesanal, ideais tanto para o preparo em casa quanto para quem deseja empreender e gerar renda extra.

Local: Associação de Amigos de Bairro do Engenheiro Neiva (ASABEN)

Rua Benedito Alves de Oliveira, nº 97.

As inscrições serão realizadas no próprio local.

Não perca essa oportunidade de aprender uma nova habilidade, desenvolver seu talento e colocar a mão na massa