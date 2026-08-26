Roraimense conquista três ouros em torneio internacional de jiu-jitsu nos Estados Unidos



Foto: ASCOM/Asenjo Brazilian Jiu-jitsu



O atleta de jiu-jitsu, João Prestes, de 15 anos, se consolidou no Campeonato Mundial da IBJJF com resultados de alto nível. O jovem conquistou três medalhas de ouro durante o Orlando Spring International Open 2026, realizado nos dias 16 e 17 de maio, na Arena Silver Spurs, em Kissimmee, na Flórida, Estados Unidos.

Aluno do CME João Prestes, o atleta competiu na categoria juvenil faixa azul pluma e enfrentou atletas brasileiros e americanos nas disputas com e sem kimono.

O casca-grossa João Prestes atualmente defende a academia Asenjo Brazilian Jiu-jitsu e vem sendo treinado pelos professores Diego Asenjo e Fernanda Asenjo.

No sábado (16), João entrou em ação na modalidade Gi, com kimono, onde realizou três lutas para conquistar o título da categoria juvenil faixa azul. Posteriormente, no domingo (17), o atleta disputou as categorias No Gi, sem kimono, e Absoluto NoGi.

Na categoria juvenil faixa azul sem kimono, João fez duas lutas e garantiu mais uma medalha de ouro. No absoluto sem kimono, o roraimense voltou ao tatame, venceu outras duas disputas e fechou a competição com o terceiro ouro do fim de semana.

Assim, o desempenho garantiu ao atleta o chamado “Double Gold NoGi”, conquista alcançada por competidores que vencem simultaneamente a categoria e o absoluto sem kimono.

“Foi um fechamento muito importante para a preparação do Mundial. Conseguimos colocar em prática tudo que vínhamos treinando”, disse João Prestes.

Semifinal

Na semifinal do NoGi, João Prestes derrotou Jason Maiko, da equipe Team Masteri Florida, com finalização em chave de pé. Por outro lado, na final, superou Kauã da Silva também por finalização, utilizando uma chave de pé reta.

No absoluto sem kimono, o atleta venceu mais duas lutas por finalização e fechou a categoria ao lado do companheiro de equipe Gabriel Asenjo.

“Lutar contra atletas americanos e brasileiros em um campeonato internacional agrega muito para experiência e confiança”, disse João Prestes.

Participação no campeonato de jiu-jitsu

Assim, a participação em Orlando encerrou uma sequência importante de competições internacionais antes do principal objetivo da temporada: o Campeonato Mundial da IBJJF, considerado uma das competições mais prestigiadas do jiu-jitsu mundial.

Além disso, o desempenho no Orlando Spring International Open, João Prestes também acumulou conquistas expressivas em outros torneios internacionais disputados neste ano nos Estados Unidos.

Entre os principais resultados da temporada estiveram o título conquistado no NAGA 2026, um dos eventos mais tradicionais do grappling mundial, além da conquista no American Open, ampliando a sequência de resultados positivos do atleta roraimense em solo norte-americano.

“As competições vêm sendo fundamentais para minha evolução. Cada campeonato ajuda muito na preparação para o Mundial”, disse João Prestes.

As campanhas reforçaram o crescimento técnico do jovem atleta no cenário internacional e consolidaram João Prestes como um dos principais nomes da nova geração do jiu-jitsu roraimense.

“Estou muito feliz. É um feito inédito para Roraima, em uma única competição Internacional no Jiu-jitsu. Agradeço a quem me ajudou e me patrocinou, para que esse momento se tornasse realidade, e em especial a família Asenjo, por apoio direto nessa jornada”, destacou João Prestes.

Fonte: Da Redação