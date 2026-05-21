Agência Minas Gerais | Governo de Minas promove em Teófilo Otoni encontro para fortalecer ouvidorias públicas e ampliar participação cidadã no SUS

Com foco no fortalecimento das ouvidorias públicas e na ampliação da participação cidadã no Sistema Único de Saúde (SUS), o Governo de Minas, por meio da Ouvidoria-Geral do Estado (OGE/MG), realizou, nesta quarta-feira (20/5), em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, o 1º Encontro de Capacitação em Ouvidoria Pública e Ouvidoria de Saúde de Teófilo Otoni.

A iniciativa contou com o apoio da Superintendência Regional de Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e reuniu ouvidores, gestores públicos, servidores municipais e estaduais, profissionais da saúde, assessores técnicos e representantes de municípios da região.

O encontro teve como objetivo promover a troca de experiências, disseminar boas práticas e fortalecer o papel estratégico das ouvidorias como instrumentos de escuta ativa, transparência pública e aprimoramento dos serviços oferecidos à população.

A programação incluiu a palestra “Ouvidoria, Controle Social e a Lei 13.460/2017”, ministrada pela ouvidora-geral do Estado, Gabriela Siqueira, além da apresentação “O Papel Estratégico das Ouvidorias Municipais de Saúde no Fortalecimento do SUS”, conduzida pela ouvidora de Saúde da OGE/MG, Laura Moreira. O evento também contou com atividades práticas voltadas à utilização dos sistemas e fluxos de atendimento das ouvidorias públicas.

Durante o encontro, Gabriela Siqueira destacou a importância da escuta qualificada e do fortalecimento das ouvidorias públicas para aproximar o cidadão da administração pública e aprimorar as políticas públicas em Minas Gerais.

“Esse encontro contribuiu para a consolidação de uma cultura de transparência, participação cidadã e fortalecimento das políticas públicas, especialmente no SUS. A escuta ativa aproxima o cidadão da gestão pública, seja estadual ou municipal, gera confiança e contribui diretamente para a melhoria dos serviços prestados à população”, afirmou.

Programa A Voz dos Mineiros

O encontro integrou as ações do programa A Voz dos Mineiros (AVM), iniciativa estratégica da OGE/MG voltada à implementação e ao fortalecimento das ouvidorias públicas municipais, que contribui diretamente para a melhoria da gestão, o fortalecimento da cidadania e o avanço da transparência pública em Minas Gerais.

Confira os canais de atendimento para registro de manifestações sobre os serviços públicos estaduais neste link.

Sobre a OGE/MG

A Ouvidoria-Geral do Estado é o canal de interlocução entre a sociedade e o Governo de Minas. O órgão é autônomo, ligado diretamente ao governador, e recebe e trata manifestações dos cidadãos, sejam reclamações, denúncias, sugestões, solicitações de providência ou elogios, e transforma essas informações em subsídios para o aperfeiçoamento contínuo dos serviços públicos estaduais.