BOLETIM – Estados alertam para riscos na execução da Malha Sul diante da Política de Concessão Ferroviária do governo federal

Os governadores de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, que compõem o Codesul, assinaram um ofício contra a Política Nacional de Concessões Ferroviárias do Ministério dos Transportes.

O modelo do Governo Federal propõe a fragmentação da Malha Sul ferroviária.

O documento contesta a fragmentação da rede em diferentes corredores, aponta falta de diálogo com os estados e cobra participação efetiva nas decisões sobre um projeto considerado estratégico para a logística e a economia da região.

O ofício do Codesul contesta ainda a realização de oito leilões, entre eles, três que fragmentam a atual Malha Sul.

O entendimento do Grupo de Trabalho do Codesul é de que este formato não atende às expectativas necessárias para a recuperação do modal ferroviário no Sul do Brasil.

O coordenador do GT de Ferrovias do Codesul, Beto Martins, destacou a importância do tema ser abordado em parceria com os estados envolvidos.

SONORA

Os membros do Codesul sugerem ainda que o Ministério dê atenção a outros pontos, como a recuperação de trechos abandonados ou degradados, garantindo condições mínimas de funcionalidade antes da nova licitação.

Os Estados do Codesul informaram ainda ao MT que irão contratar estudo técnico complementar para aprimorar o modelo da futura concessão.

Repórter: Eduardo Melo