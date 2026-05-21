Cidade chega à marca de 310 GETs: mais de 125 mil alunos beneficiados – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O GET Eugênia Dutra Hamann foi inaugurado ontem, na Pavuna – Marco Antônio Lima / Prefeitura do Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Cavaliere, inaugurou nesta quinta-feira (21/5) os Ginásios Educacionais Tecnológicos (GETs) Eugênia Dutra Hamann e Alziro Zarur, ambos na Pavuna, Zona Norte. As novas unidades ampliam a oferta de ensino público inovador a mais 619 alunos. Com a entrega, a cidade passa a contar com 310 GETs, que beneficiam mais de 125 mil alunos da rede municipal de Educação.

O prefeito Eduardo Cavaliere prestigiou as duas unidades, onde visitou o colaboratório, ambiente moderno de desenvolvimento de trabalhos e projetos produzidos pelos alunos dos GETs. Ele destacou a importância do acesso à tecnologia.

— Chegamos a 310 GETs com essas duas escolas reinauguradas, e isso foi possível porque temos planejamento para seguir avançando. De 2021 para cá, colocamos essa linguagem de programação no dia a dia das crianças, abrindo portas para o futuro e preparando-as para o que está por vir: inteligência artificial, tecnologia e inovação. Por isso, é muito importante que elas estejam habituadas a esse tipo de linguagem desde cedo — destacou o prefeito do Rio.

A meta da Prefeitura do Rio é chegar a 350 GETs ainda em 2026 e, desta forma, alcançar 150 mil estudantes. Até o fim de 2028, serão 500 GETs por toda a cidade do Rio de Janeiro. Os Ginásios Educacionais Tecnológicos integram diferentes áreas do conhecimento e estimulam o pensamento crítico, a sensibilidade, a criatividade e o protagonismo dos estudantes. O compromisso é ampliar o alcance de metodologias ativas e fortalecer cada vez mais a educação integral em diferentes territórios do Rio.

— Estamos trazendo esse modelo mais inovador de ensino para a região da Pavuna, dando às nossas crianças a oportunidade não só de terem ensino em tempo integral, mas também acesso às novas tecnologias. E, principalmente, ao que há de mais moderno como ferramenta de aprendizagem, como impressoras 3D e óculos de realidade virtual — afirmou o secretário municipal de Educação, Hugo Nepomuceno.

Reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) como uma das melhores experiências inspiradoras de gestão e de projetos pedagógicos em ensino integral no país, a iniciativa consolida o Rio como Capital da Inovação e fortalece a educação digital e midiática na rede municipal. Ao integrar tecnologia, criatividade e metodologias ativas ao currículo, os GETs promovem o ensino em tempo integral com foco no protagonismo estudantil e na aprendizagem prática, preparando os alunos para os desafios do futuro.

As unidades também representam uma nova concepção de escola do século XXI — espaços dedicados à inovação didático-pedagógica, à experimentação do conhecimento e à colaboração ativa entre estudantes e educadores. Os Ginásios Educacionais Tecnológicos adotam a abordagem STEAM — sigla para Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática — e reforçam o compromisso da rede com a educação integral.

Cada unidade conta com infraestrutura moderna e equipamentos de ponta. No colaboratório, os estudantes desenvolvem projetos utilizando inteligência artificial, impressoras 3D, cortadoras a laser, óculos de projeção, kits de robótica e até máquinas de costura. A proposta é aproximar tecnologia e conhecimento do cotidiano das famílias e fortalecer a relação das escolas com seus territórios.