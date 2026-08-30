IFSP e prefeitura de Santos alinham uso de segundo espaço para atividades do campus – IFSP

Novo espaço terá dez salas de aula, oito laboratórios, quadra poliesportiva, restaurante estudantil e área administrativa

Nos dias 20 e 21 de maio de 2026, representantes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e da Prefeitura de Santos realizaram reunião para alinhar ações referentes à implantação de um segundo espaço para o funcionamento do campus na cidade. A pauta principal foi o início do projeto de reforma e adequação do prédio que por mais de duas décadas sediou o serviço do Bom Prato.

O segundo prédio que abrigará atividades do Campus Santos fica na Praça Iguatemy Martins, a 900 metros de distância do Parque Tecnológico, a primeira sede, onde já estão acontecendo as atividades acadêmicas e administrativas do campus.

Conforme conta o diretor do campus, o espaço terá dez salas de aula, oito laboratórios, quadra poliesportiva, restaurante estudantil e área administrativa. Em breve, o IFSP assumirá a dominialidade do terreno, o que permitirá o avanço do projeto arquitetônico e o início do processo licitatório para execução das obras.

O encontro contou com a presença da secretária municipal de Educação, vice-prefeita e prefeita em exercício de Santos, Audrey Kleys, do diretor do Parque Tecnológico da cidade, Eduardo Bittencourt, do reitor do IFSP, Silmário Santos, e do diretor do campus, José Roberto da Silva, além de outros representantes das instituições.

Além da agenda institucional, o diretor do Campus Santos, a prefeita em exercício e o diretor do Parque Tecnológico participaram da reinauguração do novo Bom Prato de Santos.