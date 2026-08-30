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Sine oferta mais de 200 vagas de emprego em Roraima nesta quinta-feira, 21

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Sine-RR é uma ferramenta do Governo Federal – Foto Reinaldo Canato/Veja

O Sistema Nacional de Emprego (Sine-RR) oferta 223 vagas de emprego para Roraima nesta quinta-feira, 21. Há cargos para candidatos com ou sem experiência registrada na carteira, além de vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Os atendimentos do Sine acontecem no Centro de Atendimento ao Cidadão (Ceac), na rua Pavão, nº 206, bairro Mecejana (ao lado da Setrabes), assim como na Casa do Cidadão (casa amarela), rua Izídio Galdino da Silva, no bairro Senador Hélio Campos. Além do Centro de Atendimento Social (CAS Vila Jardim), no residencial Vila Jardim.

Conforme orienta o Sine, os interessados devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, currículo, comprovante de residência, além de certificados, caso tenham curso de qualificação.

Além disso, os atendimentos são das 7h30 às 13h30. Dessa forma, o candidato também pode acessar o aplicativo do Sine em Roraima e da Carteira de Trabalho Digital.

Confira as vagas do Sine-RR

  • AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA;
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO;
  • ASSISTENTE ADMINISTRATIVO;
  • ASSISTENTE DE RH;
  • ATENDENTE DE LANCHONETE;
  • AUXILIAR ADMINISTRATIVO;
  • AUXILIAR DE LIMPEZA;
  • AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO;
  • AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL;
  • BORRACHEIRO HIDRÁULICO;
  • BOMBEIRO AUXILIAR;
  • CARPINTEIRO;
  • CHURRASQUEIRO;
  • COSTUREIRA EM GERAL;
  • COZINHEIRO DE RESTAURANTE;
  • EMPACOTADOR;
  • EMPREGADA DOMÉSTICA;
  • FAXINEIRO;
  • FIEL DE DEPÓSITO;
  • FRENTISTA;
  • LEITOR DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA;
  • MOTORISTA DE CAMINHÃO;
  • MOTORISTA ENTREGADOR;
  • MOTORISTA OPERACIONAL DE GUINCHO;
  • OFICIAL DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES;
  • OPERADOR DE ESCAVADEIRA;
  • OPERADOR DE MÁQUINAS;
  • VENDEDOR INTERNO;
  • VENDEDOR NO COMÉRCIO DE MERCADORIAS.

Vagas para PCD

  • AGENTE DE PORTARIA;
  • AUXILIAR DE LIMPEZA;
  • ESTOQUISTA;
  • MERENDEIRO;
  • OPERADOR DE CAIXA;
  • RECEPCIONISTA ATENDENTE;
  • VENDEDOR INTERNO.

Fonte: Da Redação

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