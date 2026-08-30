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BOLETIM – Governo do Estado inaugura três novos quartéis do Corpo de Bombeiros Militar no Sul de Santa Catarina

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O Governo de Santa Catarina inaugurou, nesta sexta-feira, 22, três importantes estruturas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) na região Sul do estado. 

As entregas ocorreram nos municípios de Cocal do Sul, Criciúma e Urussanga.

Os investimentos somam mais de R$ 17 milhões voltados à ampliação da capacidade operacional, modernização das unidades e fortalecimento do atendimento à população catarinense.

Durante os atos, o governador Jorginho Mello destacou que os investimentos reforçam o compromisso do Governo do Estado com a segurança da população e a valorização das forças de resposta.

SONORA

O comandante-geral do CBMSC, coronel Fabiano de Souza, ressaltou que as novas estruturas representam um avanço estratégico para a corporação e refletem diretamente na qualidade do serviço prestado.

Repórter: Eduardo Melo

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