Cras Ana Paula Eleutério realiza ação para celebrar o Dia da Família – Agência de Notícias

Fotos: Divulgação

A equipe do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Ana Paula Eleutério realizou atividade voltada à comunidade local, em referência ao Dia da Família. A ação foi feita em parceria com o Clube do Idoso e o Centro de Referência da Mulher (Cerem), todos equipamentos geridos pela Secretaria da Cidadania (Secid).

Durante a atividade, foi realizada uma animada aula de dança com a professora Mariana, do Clube do Idoso. Também foram dadas aos participantes informações sobre os serviços e as atividades disponíveis no Cras Ana Paula Eleutério, além de uma palestra sobre os serviços oferecidos pelo Cerem, ministrada pela coordenadora do Cerem, Sonia Bueno. Em sua fala, ela buscou orientar os participantes sobre os diferentes tipos de violência, explicando como ocorre o ciclo da violência, quais são os canais de ajuda disponíveis e, ainda, ressaltando a importância de se buscar apoio e orientação institucional, sempre que necessário. “As atividades proporcionaram um momento de integração, aprendizado e convivência para todas as famílias participantes”, disse a coordenadora do Cerem, Sonia Bueno.

A ação também reforçou a importância da informação, do acolhimento e do fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

“Essa atividade, além de informar, teve o mérito de aproximar as famílias”, acrescentou a coordenadora do Cras, Cláudia Martinez, responsável pela realização do evento.