Aplicativo facilita atualização cadastral e renovação de receitas para beneficiários do ‘Remédio em Casa’

Os beneficiários do programa ‘Remédio em Casa’ podem atualizar e manter o cadastro em dia diretamente pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. A ferramenta, disponibilizada pela Prefeitura de João Pessoa por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), permite que os usuários resolvam serviços essenciais de forma totalmente digital.

Para facilitar o uso na plataforma digital, o aplicativo organiza as opções de forma bem simples na tela, permitindo que novos pacientes peçam a inclusão no serviço, informem mudanças de endereço ou enviem a foto da nova receita médica. Essa facilidade é fundamental para que a entrega dos remédios em casa não pare, mas os pacientes precisam ficar atentos ao prazo de validade das receitas, que devem ser atualizadas obrigatoriamente a cada seis meses.

“É indiscutível o impacto do programa na vida dos usuários, em especial daqueles que estão acamados ou com dificuldade de locomoção, pois garante o acesso aos medicamentos e a adesão ao tratamento. O serviço oferece uma interação direta entre a população e os profissionais da assistência, principalmente da Atenção Básica, pois o programa não se limita a entregar o remédio na porta, mas sim a fortalecer o cuidado em saúde, incentivando o acompanhamento clínico e uma assistência integral pelas Equipes de Saúde da Família”, destacou o farmacêutico Tássio Macedo, coordenador do programa Remédio em Casa da Secretaria Municipal de Saúde.

O mapeamento estratégico municipal confirma que o programa, criado em 2021 para facilitar o tratamento de hipertensos e diabéticos, vem alcançando cada vez mais pacientes, somando 8.496 pessoas beneficiadas e mantendo, atualmente, 5.579 cadastros ativos. Ao todo, o serviço já superou a marca histórica de 121.312 entregas de medicamentos realizadas diretamente nos lares dos moradores da capital.

Para dar suporte a esse grande volume de usuários, além da facilidade do aplicativo, a Prefeitura garante o atendimento presencial para quem prefere o canal físico, sendo necessário apenas procurar as Unidades de Saúde da Família (USF), os profissionais da equipe de saúde ou a Farmácia Contêiner, localizada nos Bancários, ao lado do Equilíbrio do Ser, que oferece o atendimento em horário estendido, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira.

Acesso – A Secretaria Municipal de Saúde relembra à população os critérios para participar e ter acesso ao atendimento do programa Remédio em Casa. O público-alvo é composto por moradores de João Pessoa com idade a partir de 50 anos ou pessoas acamadas de qualquer faixa etária, desde que apresentem laudo médico. Para realizar o cadastro inicial ou fazer a atualização dos dados, seja pelo aplicativo ou nos pontos físicos, é obrigatório apresentar o RG, CPF, Cartão SUS, comprovante de residência atualizado no município e a receita médica válida.

Uma vez integrado ao sistema, a logística de entrega envia um motoboy diretamente para a porta do beneficiário com a quantidade exata de remédios para cobrir 60 dias de tratamento, conforme a orientação médica. Ao todo, o programa disponibiliza 22 medicamentos essenciais, divididos entre categorias de anti-hipertensivos para pressão alta, remédios para controle do colesterol, antitrombóticos e hipoglicemiantes orais voltados ao tratamento do diabetes.