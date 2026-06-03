Jovem pula muro de residência e acaba atacado por quatro Pitbulls no bairro Centenário

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Um jovem, de 20 anos, ficou ferido após pular o muro de uma casa e ser atacado por cães da raça pittibull. O caso aconteceu nessa quarta-feira, 27, no bairro Centenário, em Boa Vista.

De acordo com a Polícia Militar de Roraima (PMRR), quando a equipe chegou no endereço informado, receberam a informação de que havia um homem ferido nos fundos de um quintal. Segundo relatos, ele teria pulado muros de residências próximas, momento em que quatro cães o atacaram.

A vítima apresentava mordidas nos braços, pernas e cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro ao jovem e o encaminhou até ao Pronto Atendimento Cosme e Silva.

Fonte: Da Redação

