Secretaria de Turismo potencializa divulgação de João Pessoa para mais de mil agentes de viagens

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Turismo (Setur), continua intensificando o processo de promoção da Capital paraibana nas principais feiras de turismo e capacitação de agentes de viagens e operadores de todo o Brasil. Em maio, foram capacitados mais de mil profissionais do turismo durante a realização do Roadshow Nordeste Paraíba e do Workshop da Cativa Operadora.

O Roadshow Nordeste aconteceu em duas etapas, com a participação das duas maiores operadoras de turismo da região, com forte presença no mercado nacional. Na primeira etapa, em parceria com a Foco Operadora, a comitiva paraibana esteve nas cidades de Fortaleza (CE) e Mossoró e Natal (RN), reunindo mais de 200 agentes de viagens.

Na segunda etapa do evento, em parceria com a Masterop Operadora, promoveu capacitação e networking com agentes de Salvador (BA), Aracaju (SE), Maceió (AL) e Recife (PE). A ação promocional, coordenada pelo Governo do Estado, em conjunto com a Associação Brasileira de Hoteleiros, seccional Paraíba (ABIH-PB), foi encerrada na noite da quinta-feira (29), na capital pernambucana.

Ainda em maio, a Setur esteve presente no Encontro Anual da Operadora Cativa realizado em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Durante três dias, o Cativa 360º reuniu mais de 800 profissionais do turismo, fortalecendo o relacionamento e potencializando os principais roteiros de João Pessoa, por meio de capacitações e exposição de roteiros no espaço ocupado pela Setur-JP.

De acordo com Daniel Rodrigues, secretário de Turismo de João Pessoa, é de suma importância estar atualizando os agentes de viagens e as operadoras de turismo, responsáveis por mais de 80% das vendas de pacotes turísticos para João Pessoa. São esses profissionais, conforme o secretário, que trabalham diretamente com o público final e exercem influência no momento deles decidirem por um destino para curtir férias ou feriados prolongados.

Além desse contato direto, a Secretaria de Turismo estabeleceu um criterioso calendário de participação nas principais feiras no Brasil, B2B ou B2C, procurando atender e estar próximos de todos os públicos, sejam os turistas de lazer ou de negócios. “É um trabalho que tem tido resultado expressivo, haja vista o aumento de fluxo de turistas na cidade durante todo o ano”, pontuou o secretário.