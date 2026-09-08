Secretaria Municipal de Saúde reforça alerta sobre combate ao cigarro e disponibiliza locais para tratamento

O Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado neste domingo (31), reforça a importância da conscientização sobre os danos causados pelo cigarro e incentiva ações voltadas à prevenção e ao tratamento da dependência da nicotina. Em João Pessoa, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza uma rede estruturada de atendimento para pessoas que desejam parar de fumar, por meio do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, desenvolvido em parceria com o Ministério da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O programa oferece acolhimento, acompanhamento multiprofissional, suporte psicológico e auxílio medicamentoso para ajudar os usuários no processo de cessação do tabagismo e na adoção de hábitos mais saudáveis. O atendimento acontece em policlínicas municipais, unidades de saúde da família (USFs), Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e hospitais parceiros da rede municipal.

Para Niviane Ribeiro, coordenadora do Programa de Tabagismo do Município de João Pessoa, o primeiro passo para quem quer largar o vício do cigarro é escolher uma data para ser o seu primeiro dia sem fumar. “Esse momento não precisa ser encarado com sofrimento, mas como o início de uma nova etapa de cuidado com a saúde e qualidade de vida. Transforme essa data em uma ocasião especial, procure realizar atividades que lhe tragam prazer, tranquilidade e bem-estar, ajudando a distrair a mente e tornar esse processo mais leve e positivo”, enfatizou.

Como o cidadão pode ter acesso – Para iniciar o tratamento, o acesso ao serviço ocorre por demanda espontânea. Ou seja, o cidadão pode procurar diretamente uma das unidades de referência, onde passará por uma triagem inicial e será encaminhado para realização de exames e início do acompanhamento terapêutico.

O tratamento é realizado em grupo, com média de 15 a 20 participantes, ao longo de 12 meses, envolvendo encontros semanais, quinzenais e mensais. Durante esse período, os usuários recebem suporte por meio da Abordagem Cognitivo-Comportamental e, quando necessário, auxílio medicamentoso, como adesivos transdérmicos de nicotina, gomas de mascar e comprimidos. Caso haja recaída, o usuário pode retornar ao grupo e reiniciar o acompanhamento.

A coordenadora do Programa de Tabagismo da SMS, Niviane Ribeiro, destaca ainda a importância da rede de apoio oferecida pelo Município e o impacto positivo do trabalho desenvolvido pelas equipes de saúde. “Fico muito feliz com os avanços do Programa de Tabagismo em João Pessoa e com o trabalho da equipe multiprofissional que temos, fazendo a diferença na vida de tantas pessoas que desejam parar de fumar. Os profissionais desempenham um papel fundamental na conscientização, educação e acompanhamento dos pacientes, oferecendo apoio e construindo, junto a cada pessoa, um plano individualizado para superar o vício do cigarro”, ressaltou.

Entre as histórias de superação está a do aposentado Amaro Guimarães, de 75 anos, que fumou durante cinco décadas e conseguiu abandonar o cigarro, há 13 anos, após participar do grupo de tabagismo da Policlínica de Jaguaribe. Hoje, ele atua como voluntário no mesmo serviço em que iniciou sua trajetória de recuperação.

“Tentei por várias vezes parar sozinho e nunca conseguia. Até que minha esposa me falou desse grupo, foi quando comecei a participar dos encontros e mudou totalmente a minha vida. Pouco tempo depois já estava sem fazer uso do cigarro. A dependência é algo muito grave. Você se livrar de um vício que lhe acompanha por 50 anos não é fácil. É preciso querer muito e nem sempre só isso basta, por isso o grupo é tão importante”, relatou.

Amaro também destaca o papel do acolhimento e do apoio coletivo no processo de cessação do tabagismo. “Por mais que se tenha a medicação, ela não é tudo, ela auxilia, mas é sua força de vontade e apoio das pessoas que estão ali no grupo que lhe faz realmente querer e foi assim comigo. Sou muito grato por quem me tornei a partir do grupo. A mudança não é apenas largar um cigarro, ela é completa em quem nós somos e na nossa vida. Hoje sou outra pessoa. Por isso faço questão de permanecer no grupo, como voluntário agora, para retribuir tudo o que fizeram por mim um dia, para ajudar novas pessoas a largar esse vício que só acaba com nossas vidas”, acrescentou.

Confira as unidades de referência do Programa de Controle de Tabagismo na Rede Municipal de Saúde:

Policlínica Municipal de Jaguaribe – Rua Alberto de Brito, nº 413, Jaguaribe

Policlínica Municipal de Mandacaru – Av Mascarenhas de Morais, s/nº, Mandacaru

Policlínica Municipal do Cristo – Rua Olivia de Almeida Guerra, s/nº, Cristo Redentor

USF Bessa – Rua Napoleão Gomes Varela, nº 385, Bessa

USF Grotão – Rua Severino Bento de Morais, s/nº, Grotão

USF Boa Esperança – Rua Joana Maria da Silva, s/nº, Gramame

CAPS AD Davi Capistrano – Rua Prof. Álvaro Carvalho, nº 262, Tambauzinho

Ambulatório do Hospital Municipal Santa Isabel – Praça Caldas Brandão, s/nº, Tambiá

Ambulatório do Hospital Universitário Lauro Wanderley – Rua Tabelião Estanislau Eloy, nº 585, Castelo Branco