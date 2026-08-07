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Guaratinguetá se destaca em competições esportivas da região – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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No último sábado (1º), atletas de Guaratinguetá participaram de importantes competições esportivas e conquistaram bons resultados em diferentes modalidades.

 

🤸 Ginástica Rítmica – Copa Impulso

O trio pré-infantil conquistou o 1º lugar. Yasmin foi 2ª em mãos livres e 4ª na corda. No infantil, Gabrielly ficou em 2º lugar em mãos livres e 7º na classificação geral. Lavínia Figueiredo também foi 7ª geral, Lana Pereira 8ª, e o conjunto de 5 bolas terminou na 4ª colocação.

 

🎱 Bocha – Torneio da Amizade

A equipe da AABG venceu Ubatuba por 2 a 1, conquistando mais uma vitória na competição.

 

🏐 Vôlei Adaptado – Super Liga da Melhor Idade

As equipes de Guaratinguetá disputaram mais uma rodada da competição em Pindamonhangaba. No feminino 58+, a equipe foi superada por Pindamonhangaba por 2 sets a 0. No masculino 45+, a derrota foi para Jacareí por 2 sets a 1.

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