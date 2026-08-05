Incêndio na Serra do Vulcão é controlado após mais de 11 horas de combate

Após mais de 11 horas de trabalho ininterrupto, equipes da Brigada Florestal Voluntária e servidores municipais das secretarias municipais de Agricultura e Meio Ambiente e de Defesa Civil de Nova Iguaçu, controlaram, na noite desta terça-feira (4), o incêndio que atingiu a Serra do Vulcão, em Nova Iguaçu. O fogo consumiu 97 hectares de vegetação, área equivalente a cerca de 136 campos de futebol com dimensões oficiais da FIFA.

O incêndio teve início às 11h com dois focos distintos. Um deles atingiu 16,8 hectares e o outro, 81 hectares. Ao todo, 25 pessoas participaram da operação, entre brigadistas da Prefeitura de Nova Iguaçu, voluntários, militares do Corpo de Bombeiros e equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). As chamas foram extintas por volta das 22h30.

De acordo com dados do MapBiomas, a média histórica de área queimada em Nova Iguaçu durante todo o mês de agosto é de 64,85 hectares. Apenas este incêndio consumiu uma área cerca de 50% maior do que essa média, evidenciando a dimensão da ocorrência.

Além de impedir que as chamas avançassem para outras áreas da Serra do Vulcão, a atuação das equipes ajudou a preservar nascentes e reduzir os impactos sobre a fauna local, evitando que o incêndio provocasse danos ambientais ainda maiores.

Edgar Martins, que responde interinamente na função de secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, destacou a importância da conscientização da população para prevenir incêndios florestais.

“Esperamos sensibilizar a população sobre a importância de não colocar fogo na vegetação. O trabalho da brigada foi fundamental para impedir que a área atingida fosse ainda maior. Além do combate às chamas, conseguimos preservar nascentes, proteger a fauna e minimizar os impactos ambientais. A prevenção e a educação ambiental são fundamentais para evitar que situações como essa voltem a acontecer”.

Mesmo com o incêndio controlado, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente manterá o monitoramento da área. Caso novos focos sejam identificados, as equipes da Brigada Florestal serão imediatamente mobilizadas para uma nova operação.

Em caso de incêndio em áreas de vegetação, a população deve acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.