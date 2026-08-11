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Prefeitura de Guaratinguetá divulga novo cronograma dos editais da PNAB – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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A Prefeitura de Guaratinguetá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, torna público o novo cronograma de prazos dos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

 

A atualização contempla os seguintes editais:

 

Chamamento Público nº 002/2026 – Seleção de Projetos de Linguagens Culturais e Audiovisuais;

Chamamento Público nº 003/2026 – Seleção de Projetos de Festas e Festivais;

Edital nº 005/2026 – Premiação de Pontos e Pontões de Cultura – Cultura Viva.

 

A Secretaria de Cultura orienta os proponentes inscritos nos Editais nº 002/2026 e nº 003/2026 a acompanharem atentamente o e-mail informado no momento da inscrição, pois eventuais solicitações de saneamento de falhas serão encaminhadas por esse canal. Conforme previsto nos editais, o prazo para regularização é de três dias úteis.

 

Em relação ao Edital nº 005/2026 – Premiação de Pontos e Pontões de Cultura – Cultura Viva, os projetos seguirão para a etapa de análise, conforme o cronograma atualizado.

 

A Secretaria informa ainda que está em fase de preparação de um novo edital do Programa Cultura Viva, que será lançado em breve.

 

As atas e a publicação oficial do novo cronograma podem ser consultadas nos links abaixo:

 

 Atas: https://guaratingueta.sp.gov.br/atas-2026/

 

 Diário Oficial do Município: https://guaratingueta.sp.gov.br/diariooficial/

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