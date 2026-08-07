Prefeitura de Nova Iguaçu instala Gabinete de Crise e reforça ações preventivas diante da previsão de ventos fortes

A Prefeitura de Nova Iguaçu instalou, nesta sexta-feira (7), um Gabinete de Crise para monitorar a previsão de ventos fortes e coordenar as ações de resposta em toda a cidade.



Como medida preventiva, o município suspendeu as aulas em toda a rede municipal de ensino. Os demais serviços públicos municipais seguem funcionando normalmente, com todas as equipes operacionais de prontidão para atender eventuais ocorrências.

Outra medida preventiva adotada foi o fechamento do Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, que permanecerá sem visitação até que as condições climáticas permitam a reabertura com segurança.

A Light foi acionada para manter suas equipes mobilizadas em Nova Iguaçu, a fim de agilizar o atendimento em caso de interrupções no fornecimento de energia.

A Prefeitura também mobilizou sua estrutura operacional. Máquinas como retroescavadeiras, pá carregadeiras, caminhão com guindastes (munck), escavadeiras, entre outros veículos das secretarias e órgãos municipais, como Serviços Públicos, Delegados, Infraestrutura e Codeni, estarão à disposição das equipes responsáveis pelo atendimento às ocorrências. O objetivo é garantir uma resposta rápida em casos de queda de árvores, remoção de obstáculos e desobstrução de vias, restabelecendo a mobilidade da cidade no menor tempo possível.

De acordo com a previsão meteorológica, a maior intensidade dos ventos é esperada entre 14h e 17h. Por isso, a Prefeitura orienta que a população redobre os cuidados nesse período, evitando permanecer ou estacionar veículos sob árvores e próximos a postes, placas, outdoors, coberturas e outras estruturas que possam oferecer risco durante as rajadas de vento. Sempre que possível, a recomendação é evitar deslocamentos desnecessários nesse intervalo.

A Prefeitura seguirá monitorando as condições climáticas e divulgará novas informações pelos canais oficiais sempre que necessário.

Em caso de emergência, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone (21) 98160-9740.