Projeto ligado ao Neabi-IFSP é aprovado em chamada internacional Fapesp–NRF – IFSP

Pesquisa sobre territórios negros no Brasil e na África do Sul conta com investimento de R$ 1,1 milhão e será apresentado em live no canal do IFSP no YouTube em 4/9, às 17h

O projeto “Futuros Ubuntu: Conexões entre ancestralidades, memórias, saberes ecológicos e justiça cognitiva nos Territórios Negros da África do Sul e do Brasil”, coordenado pela professora Giselly Barros, do Campus São Paulo do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), foi aprovado na chamada de cooperação científica entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e a National Research Foundation (NRF), da África do Sul.

A iniciativa será desenvolvida em parceria com a professora Nthabiseng Motsemme, da Universidade de Joanesburgo, e contará com financiamento dos dois países ao longo de três anos.

Com investimento aproximado de R$ 1,1 milhão, o projeto reúne pesquisadores e estudantes do IFSP e de instituições parceiras, como Unifesp, Unila, UFBA e USP. Os recursos serão destinados a pesquisas de campo, intercâmbios internacionais, formação acadêmica e produção de materiais científicos e educativos.

A pesquisa propõe analisar relações entre ancestralidades, memórias, saberes ecológicos e processos de construção do conhecimento em territórios negros do Brasil e da África do Sul. As atividades incluirão estudos no bairro da Brasilândia, na capital paulista, em comunidades quilombolas do Vale do Ribeira e em townships e comunidades tradicionais sul-africanas, combinando pesquisa documental, trabalho de campo e intercâmbio entre equipes dos dois países.

A proposta dialoga com ações desenvolvidas no âmbito do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (Neabi) do IFSP, que promove atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas às relações étnico-raciais e à valorização de saberes afro-brasileiros e indígenas.

Outro antecedente da iniciativa foi o intercâmbio realizado em Moçambique, em 2024, por meio do projeto “AfroIF: Articulando Saberes NEABI/IFSP e Moçambique”. A experiência ampliou o diálogo com pesquisadores e instituições africanas e contribuiu para o fortalecimento de redes de cooperação acadêmica que fundamentam a proposta contemplada na chamada Fapesp–NRF.

Entre os resultados previstos estão a publicação de artigos científicos e a produção de materiais voltados à divulgação e democratização do conhecimento, como site, e-book, documentário, peça teatral, cartilhas pedagógicas e jogo online educativo. Os materiais dialogam com os princípios da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ).

Como explica a professora Giselly Barros, a cooperação entre Brasil e África do Sul busca ampliar a produção de conhecimentos relacionados às ancestralidades, aos saberes comunitários e à justiça cognitiva, a partir do diálogo entre pesquisadores e comunidades dos dois países.

Live de apresentação

Os objetivos, a estrutura da pesquisa e os desafios da construção da proposta serão apresentados em live no canal oficial do IFSP no YouTube, em 4 de setembro de 2026, das 17h às 19h.

A atividade será conduzida pela professora Giselly Barros e contará com participação da professora Nthabiseng Motsemme, da Universidade de Joanesburgo. O evento é aberto a estudantes, servidores, pesquisadores e demais interessados.