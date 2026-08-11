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Seinfra finaliza semana com operação tapa-buraco e outros serviços de manutenção em 53 bairros

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A Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) mantém o cronograma diário de serviços e finaliza a semana, nesta sexta-feira (7), executando os trabalhos em 53 bairros da Capital. Na programação tem a operação tapa-buraco, limpeza de galerias e manutenção da iluminação pública, atendendo às demandas da população solicitadas por meio dos canais oficiais.

As equipes da operação tapa-buraco estarão trabalhando em diversas ruas dos seguintes bairros: Cuiá, Jardim Cidade Universitária, Cristo Redentor, Bairro dos Estados, Gramame, Mangabeira, Bancários, Valentina de Figueiredo, João Paulo II, Planalto Boa Esperança, Ernesto Geisel, Expedicionários, José Américo, Muçumagro, Miramar, Portal do Sol, Tambauzinho, Ilha do Bispo, Mandacaru, Pedro Gondim, Costa e Silva, Bairro das Indústrias, Ernani Sátiro, Oitizeiro, Tambaú, Bairro dos Ipês, Cabo Branco, Jaguaribe, Grotão, Cruz das Armas, Varadouro, Tambiá, Treze de Maio, Brisamar, Distrito Industrial, Jardim Oceania, Manaíra, Bessa, Funcionários, Jardim Veneza, Colibris, Alto do Mateus, Centro, Anatólia, Mumbaba, Aeroclube, Altiplano, Água Fria e Penha.

A Seinfra também intensifica a limpeza e desobstrução das galerias, além de outros serviços na rede de drenagem como extensão de rede, adequação e manutenção de bocas de lobo. Já a manutenção da iluminação pública acontece em Mangabeira, Varjão, Cristo, João Paulo II, Valentina de Figueiredo, Anatólia, Costa do Sol, Gramame, Jardim Oceania, Mandacaru, Torre, Cuiá, Ernesto Geisel, Funcionários, Ernani Sátiro, Bessa, Aeroclube, Manaíra, Altiplano, Paratibe e Portal do Sol.

Atendimento – Os serviços de manutenção da Seinfra podem ser solicitados por meio do ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O aplicativo está disponível nas lojas Google Play e Apple Store, gratuitamente.

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