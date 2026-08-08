Cras Móvel estará na UBS Vitória Régia na próxima quarta-feira (12) – Agência de Notícias

O Cras Móvel, unidade itinerante da Prefeitura de Sorocaba, coordenado pela Secretaria da Cidadania (Secid), realizará atendimentos gratuitos, na próxima quarta-feira (12), das 9h às 12h, na UBS Vitória Régia, localizada na Rua Francisco da Silva Martins, 35, no Jardim Santa Catarina.

O objetivo da iniciativa municipal é aproximar ainda mais o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da população, levando, semanalmente, os serviços socioassistenciais oferecidos nas unidades fixas, como Cadastro Único (CadÚnico), orientações sobre benefícios sociais, entre outros.

O Cras Móvel conta com uma van exclusiva equipada com toda a estrutura para atender à população. Mais informações podem ser obtidas, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 3212-6900.