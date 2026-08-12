Taça Cidade de Sorocaba 2026 começa no próximo dia 30 – Agência de Notícias

A Taça Cidade de Sorocaba 2026, a primeira divisão do Campeonato Municipal de Futebol Varzeano, vai começar no próximo dia 30, último domingo de agosto. A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), promoveu, na noite da última sexta-feira (7), um congresso técnico com os 19 clubes participantes, o qual definiu o formato de disputa da competição.

A edição 2026 do torneio reunirá as equipes: AA Avenida; AA Magnólia; AA Santa Cruz; AA Vila Haro / América / Inicial Transportes; AA Vila Helena; AC Torres / Dálmatas; AD Unidos Zona Leste; AE Maria Eugênia; Democratas FC; EC Gunhê; EC Nova Esperança; EC Nova Geração; EC Paulistano; Grêmio Vitória Régia; Jardim dos Estados FC; Josane EC; Lago Country FC; Sporting Aparecidinha; e Xuris FC.

O regulamento completo e a tabela do campeonato serão publicados no jornal Município de Sorocaba do dia 21 de agosto. A grande final está prevista para o próximo dia 29 de novembro, em horário a ser definido, no Estádio Municipal “Walter Ribeiro” (CIC).

Primeira fase

Na primeira fase da Taça Cidade 2026, os 19 clubes serão divididos em quatro grupos: três deles com cinco equipes e outro com quatro equipes. Cada time enfrentará apenas adversários da sua própria chave.

Avançarão na disputa 15 clubes: os quatro primeiros colocados de cada grupo com cinco participantes; e os três primeiros colocados do grupo com quatro participantes.

O último classificado de cada chave será rebaixado para a Taça Palácio dos Tropeiros 2027.

Fases eliminatórias

O time de melhor campanha entre os primeiros colocados na primeira fase terá acesso direto às quartas de final. Na segunda fase, os 14 clubes restantes se enfrentarão em dois jogos, conforme a ordem de pontuação: 1º x 14º, 2º x 13º, 3º x 12º, 4º x 11º, 5º x 10º, 6º x 9º e 7º x 8º.

Os sete vencedores da segunda fase se juntarão ao líder da primeira fase nas quartas de final. Enquanto as quartas de final e semifinais serão disputadas em dois jogos, o campeão será definido em um jogo único.

Mais informações sobre a Taça Cidade de Sorocaba 2026 podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, pelo e-mail: varzeanosorocabano@gmail.com.