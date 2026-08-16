Prefeitura de João Pessoa amplia investimentos e prevê mais de 2,6 mil novas unidades habitacionais

A Prefeitura de João Pessoa está ampliando as ações para reduzir o déficit habitacional de forma quantitativa e qualitativa, combinando a construção de novas moradias com programas voltados à melhoria das condições de habitação e à regularização de imóveis. Ao todo, estão previstas 2.657 novas unidades habitacionais em 14 residenciais, entre empreendimentos em construção, obras que serão iniciadas até o final de 2026 e projetos já aprovados pelo programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. O investimento da Secretaria Municipal de Habitação Social (Semhab) ultrapassa R$ 520 milhões.

De acordo com a secretária de Habitação Social de João Pessoa, Socorro Gadelha, atualmente estão em construção 1.437 apartamentos em nove residenciais. Outros três empreendimentos, que somam 596 moradias, devem começar a ser construídos até o final do ano. Há ainda dois residenciais, com 624 unidades, já aprovados pelo Governo Federal, através do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’. O conjunto de investimentos chega a aproximadamente R$ 521 milhões, com cerca de R$ 55 milhões em contrapartida da Prefeitura de João Pessoa para o total de 2.657 novas unidades.

“Os investimentos representam não apenas a ampliação da oferta de moradias, mas também um impacto econômico e social para diferentes regiões da cidade, com geração de empregos diretos e indiretos e a necessidade de novos investimentos em infraestrutura nos bairros que receberão os empreendimentos”, destacou.

A secretária explica que a política habitacional do Município trabalha em duas frentes. A dimensão quantitativa está relacionada à construção de novas unidades habitacionais. Já a qualitativa envolve iniciativas destinadas a melhorar as condições de moradia das famílias e garantir que elas permaneçam inseridas em seus territórios de referência.

Entre os programas estão o ‘Cuidar do Lar’, voltado à recuperação de imóveis em situação precária, e as ações de regularização fundiária, que permitem que famílias que vivem há anos em determinadas áreas possam ter a documentação de seus imóveis regularizada.

“O setor de habitação sempre foi tratado com prioridade e a meta do prefeito Leo Bezerra para o setor habitacional é ampliar as ações, construindo novas moradias e atuando em outras áreas como reformas e regularização fundiária, beneficiando um número cada vez maior de famílias que não têm moradia e assim reduzir o déficit habitacional em João Pessoa. É transformar a vida das pessoas para melhor”, revelou Socorro Gadelha.

Residenciais avançam em diferentes bairros – Entre os empreendimentos em construção está o Residencial Rio Jaguaribe, no Jardim Veneza, com 240 apartamentos e investimento de R$ 41 milhões. Segundo a Secretaria de Habitação Social, a obra está na fase de acabamento e as famílias beneficiadas já foram selecionadas. A previsão é que os apartamentos sejam entregues até o final do ano.

Outro empreendimento em estágio avançado é o Residencial Dubai, em Gramame, que terá 416 apartamentos, com investimento de R$ 52 milhões. O projeto prevê estrutura de apoio e serviços próximos às moradias, incluindo creche, escola e acesso ao transporte público.

No Varadouro, no Centro Histórico, está em construção o Residencial Rio Sanhauá, com 108 apartamentos e investimento de R$ 28 milhões. O empreendimento integra as ações voltadas às famílias da Comunidade do Porto do Capim e está inserido em uma proposta mais ampla de requalificação urbana e habitacional da região.

Também estão em andamento as obras do Residencial Rio Paraíba, no Alto do Mateus, com 128 apartamentos e investimento de R$ 22 milhões, além dos Residenciais S1 e S2, no bairro do Roger, cujos investimentos somados ultrapassam R$ 45 milhões.

A política habitacional também contempla a recuperação de imóveis antigos no Centro Histórico de João Pessoa. A proposta utiliza o conceito de retrofit, técnica que permite modernizar edificações preservando suas características e identidade arquitetônica.

Dois prédios localizados na região do Ponto de Cem Réis estão sendo adaptados para receber moradias. O Edifício das Nações Unidas terá 39 apartamentos e área comercial, enquanto o antigo prédio do Ipase contará com 50 apartamentos, também com espaço comercial.

Os dois projetos representam investimentos de aproximadamente R$ 27 milhões e são realizados em parceria com a União de Moradia Popular (UMP).

Programas ampliam atendimento às famílias – O secretário executivo de Habitação, Beto Pirulito, destaca que a política habitacional não se limita à construção de novos apartamentos. Segundo ele, programas como o ‘Cuidar do Lar’, o ‘Compra Assistida’ e a ‘Regularização Fundiária’ ampliam o atendimento às famílias em diferentes situações de vulnerabilidade social e habitacional.

O ‘Compra Assistida’, por exemplo, atende famílias que precisaram deixar áreas de risco e morar em um novo imóvel no valor de até R$ 115 mil escolhido pela própria família e pago pela prefeitura, enquanto a regularização fundiária busca garantir segurança jurídica para moradores que ocupavam imóveis sem documentação definitiva.

“A nossa intenção é valorizar as famílias atendidas no Programa Habitacional do Município, seguindo uma recomendação do prefeito Leo Bezerra, que entende que a moradia digna é o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida de pessoas que não tinham onde viver e passam a ter uma perspectiva de um futuro melhor”, comentou Beto Pirulito, acrescentando que nos próximos dois anos a cidade vai passar por uma grande transformação, pois os novos residenciais estão localizados em diversos bairros da cidade e isso representa investimentos em infraestrutura para acomodar essas pessoas.