Prefeitura orienta população a conferir e atualizar a caderneta de vacinação

A Prefeitura de João Pessoa orienta que o mês da Campanha de Multivacinação é uma oportunidade para pais e responsáveis conferirem a situação vacinal de crianças e adolescentes e procurarem o serviço de saúde mais próximo para colocar as doses em dia. A campanha será realizada até o dia 1º de setembro, em todas as salas de vacina e pontos móveis da Rede Municipal, com o ‘Dia D’ marcado para 22 de agosto, quando as equipes intensificarão as ações para ampliar o acesso da população aos imunizantes.

A orientação ganha ainda mais importância diante da estratégia de multivacinação estabelecida pelo Ministério da Saúde (MS), voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A proposta é facilitar o acesso à vacinação e identificar possíveis doses em atraso e, evitar que a população deixe de receber a proteção necessária por esquecimento.

O Calendário Nacional de Vacinação contempla diferentes fases, desde os primeiros dias de vida, com a administração da BCG e da hepatite B ainda na maternidade, até a adolescência, além de adultos, idosos e gestantes. Entre crianças e adolescentes, estão previstas vacinas que protegem contra doenças como poliomielite, sarampo, caxumba, rubéola, meningites, hepatite B, febre amarela, dengue, HPV, difteria, tétano, influenza e Covid-19, conforme a idade, condições e indicação para cada pessoa.

“A Multivacinação é mais do que uma campanha, é uma oportunidade. Pais e responsáveis devem ter essa consciência de vacinar seus filhos, crianças e adolescentes. E, tendo pessoas idosas próximas, orientá-las sobre a importância da vacinação nessa fase da vida, principalmente para a proteção contra doenças respiratórias, a exemplo da Covid-19 e da Influenza”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Por isso, a recomendação é não esperar o final da campanha para verificar a situação vacinal. Caso alguma dose não tenha sido aplicada no período recomendado, a situação pode ser avaliada pelos profissionais de saúde e, quando indicado, o esquema vacinal pode ser atualizado.

Na adolescência – Para os adolescentes, a vacinação continua sendo fundamental para a prevenção de doenças. O calendário de rotina contempla, entre outras vacinas, a proteção contra o HPV, para a faixa etária indicada, a meningocócica ACWY e a vacinação contra a dengue para pessoas até 14 anos de idade. A atualização de outros esquemas também deve ser realizada de acordo com a idade e o histórico vacinal de cada adolescente.

Confira o ponto de vacinação mais próximo e mantenha sua caderneta em dia:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h (segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Para toda a população.

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias)

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Centro Municipal de Imunização – Torre

Horário: das 8h às 16h (De segunda a sexta-feira)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Influenza: Para toda a população.

Shopping Tambiá – Tambiá

Horário: Exclusivamente aos sábados, das 9h às 16h

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Novo Atacarejo – Unidade Valentina Figueiredo

(R. Brasilino Alves da Nóbrega – Valentina de Figueiredo)

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes. Influenza: Para toda a população.

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco – na frente do Xênius Hotel e próximo ao CAT Adaptado

Horário: Apenas de segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.