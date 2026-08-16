Semana tem avanços em habitação, obras e mobilidade – CGNotícias

Por MRNews



A semana foi marcada por ações e anúncios da Prefeitura de Campo Grande nas áreas de habitação, infraestrutura, mobilidade urbana e arrecadação. Confira os principais destaques:

Feirão Habita CG movimenta R$ 26 milhões

O 11º Feirão Habita CG começou nesta quarta-feira (12) com mais de 110 famílias assinando contratos para aquisição do primeiro imóvel. No primeiro dia, foram movimentados aproximadamente R$ 26 milhões em negócios.

A Prefeitura destinou R$ 9,6 milhões por meio do Programa Bônus Sonho de Morar, com mil cotas de subsídio para famílias com renda de até cinco salários mínimos. O Feirão segue até 22 de agosto, no Pátio – Shopping do Centro, com mais de 170 empreendimentos.

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IPTU Premiado contempla seis contribuintes

A Prefeitura realizou a primeira etapa do IPTU Premiado 2026, contemplando seis contribuintes com televisão ou aparelho de ar-condicionado. Entre os vencedores está Suely Tinoco, que levou uma televisão.

“Fiquei muito feliz, não esperava. É uma surpresa muito boa”, comemorou. O programa terá mais dois sorteios, previstos para setembro e para o fim do ano.

Vira CG pode receber mais R$ 433 milhões

A Prefeitura está viabilizando R$ 433 milhões para uma nova etapa do Vira CG Infraestrutura. Os recursos devem permitir a implantação de 170 quilômetros de drenagem e pavimentação, beneficiando 35 bairros e parcelamentos.

“Estamos priorizando as urgências de Campo Grande”, destacou a prefeita Adriane Lopes. A primeira fase do programa já está em implantação, com R$ 280 milhões destinados a mais de 80 quilômetros de obras.

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Cruzamento terá R$ 2,4 milhões em obras

Foi homologada nesta semana a licitação para o reordenamento viário do cruzamento das avenidas Euler de Azevedo e Tamandaré. O investimento será de R$ 2,4 milhões.

O projeto prevê pavimentação, semáforos, calçadas com rampas de acesso e alargamento das faixas de rolamento. A previsão é de 12 meses de obras, com objetivo de melhorar o fluxo e reduzir pontos de conflito no trânsito.