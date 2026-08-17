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Carreta Ortopédica amplia acesso à reabilitação e beneficia pacientes em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

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Entre os dias 12 e 14 de agosto, Bonito recebeu a Oficina Ortopédica Itinerante, que realizou uma importante ação de atendimento e entrega de dispositivos de tecnologia assistiva no Centro Especializado em Reabilitação (CER II Bonito).

Durante os três dias de atividades, 27 pacientes foram avaliados por profissionais especializados, com indicação e disponibilização de dispositivos de acordo com as necessidades individuais de cada usuário. Ao todo, foram 57 itens entregues, contribuindo diretamente para a melhoria da mobilidade, funcionalidade, autonomia e segurança dos pacientes.

Entre os dispositivos disponibilizados estão:

Cadeiras de rodas;
Bengalas canadenses;
Cadeiras de rodas para banho;
Cadeiras de banho em concha infantil;
Muletas axilares;
Almofadas de assento.

A presença da Carreta Ortopédica em Bonito representa um importante avanço na descentralização dos serviços de reabilitação, facilitando o acesso da população aos recursos necessários sem que os usuários precisem se deslocar para outros municípios para receber avaliação e atendimento especializado.

Além dos moradores de Bonito, a iniciativa também contemplou pacientes de municípios da região, fortalecendo o atendimento regional e a atuação integrada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência.

Ao todo, 75 pacientes foram contemplados com atendimentos da Carreta Ortopédica no município de Bonito, reforçando a importância de ações itinerantes para ampliar o acesso às órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.

A ação contribui para promover mais autonomia, participação social, inclusão e qualidade de vida, reafirmando o compromisso da rede pública de saúde com um atendimento cada vez mais acessível e humanizado às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

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