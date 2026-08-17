Defensoria abre 120 vagas em casamento coletivo gratuito para migrantes em Boa Vista



Foto: Divulgação/ DPE-RR



A Defensoria Pública de Roraima (DPE-RR) abre nesta segunda-feira, 17, as inscrições para a terceira edição do casamento coletivo “Enfim, Casados!” 3ª edição Sem Fronteiras, iniciativa voltada à regularização gratuita da união civil de casais, com foco em famílias migrantes residentes em Boa Vista.

Ao todo, a ação disponibiliza 120 vagas, sendo 60 destinadas ao Cartório Loureiro (1º Ofício) e 60 ao 2º Ofício de Notas, Protesto e Registro. A cerimônia está prevista para o dia 23 de outubro de 2026, às 16h, em local divulgado em breve.

As inscrições acontecem até 4 de setembro, das 8h às 12h, no auditório da sede cível da Defensoria Pública. O prédio está localizado na Avenida Sebastião Diniz, nº 1.165, Centro, em Boa Vista.

A iniciativa conta com a parceria da Vara Itinerante do Tribunal de Justiça de Roraima (TJRR), do Cartório Loureiro 1º Ofício de Notas, Protesto e Registro de Boa Vista e do 2º Ofício de Notas, Protesto e Registro de Boa Vista.

Vestindo sonhos

A coordenadora do projeto, defensora pública Elceni Diogo, destaca que, além da cerimônia, a Defensoria também oferece apoio para que os casais vivenciem esse momento de forma especial.

“Além do projeto Enfim, Casados!, nós desenvolvemos o Vestindo Sonhos, por meio do qual arrecadamos trajes para empréstimo aos casais. Temos vestidos de noiva e ternos disponíveis para quem precisar, além de toda a cobertura fotográfica da cerimônia, realizada pela Defensoria Pública. Após o casamento, as fotografias são disponibilizadas aos participantes através de um link”, explica.

Para participar, é necessário que ao menos um dos pretendentes seja migrante internacional residente em Boa Vista, que ambos tenham, no mínimo, 16 anos de idade e atendam aos demais critérios estabelecidos no edital, incluindo a apresentação da documentação exigida, bem como a declaração de insuficiência de recursos para custear as despesas do casamento.

Caso o número de inscritos ultrapasse o total de vagas disponíveis, a seleção então ocorrerá por ordem de inscrição, mediante apresentação da documentação completa. Além das 120 vagas, haverá o cadastro de 20 casais excedentes, que podem passar por convocação em caso de desistências.

Os interessados devem comparecer ao local de inscrição acompanhados da documentação prevista no edital. Além disso, será obrigatória a presença de duas testemunhas maiores de idade, alfabetizadas, portando documento oficial de identificação e CPF.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (95) 98419-7688.

Fonte: Da Redação

