Sine-JP oferece 200 vagas em ação de empregabilidade nesta terça-feira

O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa (Sine-JP) promove, nesta terça-feira (18), uma ação de empregabilidade que vai reunir empresas parceiras e trabalhadores em busca de uma oportunidade no mercado. A iniciativa acontece das 9h às 12h, em sua sede, no Varadouro, e disponibilizará 200 vagas para diferentes funções.

A proposta é aproximar os candidatos das empresas que estão com postos de trabalho disponíveis, permitindo um contato mais direto e tornando o processo de recrutamento e seleção mais ágil.

Entre as oportunidades oferecidas estão vagas para motorista categoria D, atendente de loja, promotor de vendas, operador de caixa, operador de empilhadeira e auxiliar de expedição, além de outras funções.

A iniciativa busca dar mais agilidade às contratações, aumentar as possibilidades para quem procura emprego e contribuir para que as empresas consigam preencher as vagas disponíveis de forma mais rápida.

Como participar – Quem deseja concorrer a uma das vagas deve comparecer ao Sine-JP na nesta terça-feira (18), entre 9h e 12h. O atendimento será realizado na sede do serviço, localizada na Avenida João Suassuna, número 49, no primeiro casarão da Villa Sanhauá, na Praça Antenor Navarro, no Varadouro.

Para participar da seleção, os candidatos devem apresentar RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência e currículo atualizado.