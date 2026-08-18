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Vem aí a Praça da Saudade! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

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Nos dias 21 e 22 de agosto, a Praça da Estação recebe dois dias especiais para matar a saudade, reviver bons momentos e dançar como nos velhos tempos, com muita música, dança, artesanato e gastronomia!

 

Confira a programação:

 

21 de agosto | Sexta-feira | 19h às 22h

Banda do Fon e convidados: Alexandre Lé, Grazi Vilela e Eric Lujan

Participação especial: Prof. Sandro com Free Dance

Feira de Artesanato

Praça de Alimentação do Fundo Social de Solidariedade

 

22 de agosto | Sábado | 19h às 22h

Quarteto de Cordas Tangará

Na sequência, Banda do Fon e convidados: Alexandre Lé, Grazi Vilela e Eric Lujan

Participação especial: Prof. Sandro com Free Dance

Feira de Artesanato

Praça de Alimentação do Fundo Social de Solidariedade

 

Chame a família e os amigos e venha matar a saudade, celebrar a cultura e viver momentos especiais na Praça da Saudade 

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