Vem aí a Praça da Saudade! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Nos dias 21 e 22 de agosto, a Praça da Estação recebe dois dias especiais para matar a saudade, reviver bons momentos e dançar como nos velhos tempos, com muita música, dança, artesanato e gastronomia!

Confira a programação:

21 de agosto | Sexta-feira | 19h às 22h

Banda do Fon e convidados: Alexandre Lé, Grazi Vilela e Eric Lujan

Participação especial: Prof. Sandro com Free Dance

Feira de Artesanato

Praça de Alimentação do Fundo Social de Solidariedade

22 de agosto | Sábado | 19h às 22h

Quarteto de Cordas Tangará

Na sequência, Banda do Fon e convidados: Alexandre Lé, Grazi Vilela e Eric Lujan

Participação especial: Prof. Sandro com Free Dance

Feira de Artesanato

Praça de Alimentação do Fundo Social de Solidariedade

Chame a família e os amigos e venha matar a saudade, celebrar a cultura e viver momentos especiais na Praça da Saudade