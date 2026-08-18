Vem aí a Praça da Saudade! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Nos dias 21 e 22 de agosto, a Praça da Estação recebe dois dias especiais para matar a saudade, reviver bons momentos e dançar como nos velhos tempos, com muita música, dança, artesanato e gastronomia!
Confira a programação:
21 de agosto | Sexta-feira | 19h às 22h
Banda do Fon e convidados: Alexandre Lé, Grazi Vilela e Eric Lujan
Participação especial: Prof. Sandro com Free Dance
Feira de Artesanato
Praça de Alimentação do Fundo Social de Solidariedade
22 de agosto | Sábado | 19h às 22h
Quarteto de Cordas Tangará
Na sequência, Banda do Fon e convidados: Alexandre Lé, Grazi Vilela e Eric Lujan
Participação especial: Prof. Sandro com Free Dance
Feira de Artesanato
Praça de Alimentação do Fundo Social de Solidariedade
Chame a família e os amigos e venha matar a saudade, celebrar a cultura e viver momentos especiais na Praça da Saudade