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Vítimas de tombamento de ônibus em Petrópolis são do sexo feminino

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Por MRNews

Uma décima morte foi confirmada no tombamento de um ônibus no Km 91 da BR-040, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (16). Todas as vítimas são do sexo feminino, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas ainda não há informações sobre as idades.

Oito mortes no local do incidente foram informadas inicialmente. Uma pessoa foi a óbito no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e, segundo a PRF, a décima pessoa morreu em uma unidade de pronto atendimento de Petrópolis.

O coletivo da empresa Estrela Guia Turismo saiu de Belo Horizonte e tinha como destino o bairro de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O veículo transportava 47 pessoas e tombou por volta das 4h30. 

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O incidente impactou o fluxo de veículos na rodovia, que só teve a pista liberada pouco depois das 7h da manhã.

Segundo as primeiras informações da PRF, os feridos foram encaminhadas para o Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio, entretanto, disse que a direção do Getúlio Vargas não registrou a entrada de vítimas na unidade.

De acordo com a Prefeitura de Duque de Caxias, 14 feridos foram levados para o Adão Pereira Nunes, dos quais um foi a óbito. Os demais ainda recebiam atendimento na unidade no início da tarde deste domingo. 

O Hospital Santa Teresa confirmou ter recebido nove pacientes feridos no tombamento, mas não divulgou detalhes individuais sobre o estado de saúde das vítimas. Segundo o hospital, eles são atendidos por equipes multiprofissionais, conforme os protocolos de assistência e classificação de risco.

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