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Prefeitura avança na recuperação de pontes na área rural de Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

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A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria Municipal de Obras, segue cumprindo o cronograma de recuperação de pontes na área rural do município. Os serviços têm como objetivo melhorar as condições de tráfego e garantir mais segurança para moradores e produtores que utilizam as estradas rurais diariamente.

As fotos desta matéria registram os serviços realizados na Ponte Palharin, cuja recuperação foi concluída no dia 30 de setembro. A estrutura recebeu os trabalhos necessários para melhorar as condições de passagem e dar mais segurança aos usuários da via.

A recuperação das pontes é uma ação importante para o desenvolvimento das atividades no campo, contribuindo diretamente para o escoamento da produção e para o deslocamento de veículos utilizados no transporte de insumos e mercadorias.

O trabalho também beneficia o transporte escolar, garantindo melhores condições de acesso para os veículos que atendem os estudantes da zona rural e precisam percorrer diferentes regiões do município.

As equipes da Secretaria de Obras seguem atuando conforme o cronograma estabelecido, levando os serviços de manutenção e recuperação para diferentes pontos da área rural de Bonito.

A Prefeitura mantém o trabalho de melhoria da infraestrutura rural como uma das frentes de atuação para garantir estradas e acessos em melhores condições para quem vive, trabalha e produz no campo.

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