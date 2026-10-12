ENTRETENIMENTO

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7)

Posted on Author boavistaagora.com.br Comentários desativados em Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quarta-feira (7)

Por MRNews

Por EBC,

Os candidatos que disputam o segundo turno das eleições à Presidência da República participam de reuniões em Brasília nesta quarta-feira (7).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
Tem reunião, em Brasília, com jovens parlamentares eleitos para planejar sua campanha eleitoral do 2º turno.

Flávio Bolsonaro (PL)
​Pela manhã, tem reunião com integrantes da Federação União Progressista. Às 11h, encontra integrantes do partido Novo. Às 15h, reúne-se com candidatos do PL eleitos. Os compromissos ocorrem em Brasília.

Festival de Cinema Colombiano começa nesta quarta em São Paulo

Congresso terá sete em cada dez parlamentares contra agenda ambiental

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

boavistaagora.com.br
http://boavistaagora.com.br

Related Articles
ENTRETENIMENTO

Ação educativa do Dia do Motorista terá atividades com foco na saúde e segurança dos condutores profissionais

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews Na sexta-feira, dia 24 de julho, em alusão ao Dia do Motorista, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), em parceria com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), SEST/SENAT e o Posto Kátia Locatelli, promove uma ação educativa voltada especialmente para os condutores profissionais e caminhoneiros que […]
ENTRETENIMENTO

Temperatura em São Paulo chega a 37,2ºC e bate recorde para dezembro

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews A temperatura na cidade de São Paulo, neste domingo (28), chegou a 37,2ºC, estabelecendo um novo recorde de calor para o mês de dezembro desde o início das medições, em 1943. Este número foi registrado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no Mirante de Santana, às 16h. A marca anterior era a da […]
ENTRETENIMENTO

Hugo Motta critica sanções estrangeiras a membros dos Três Poderes

Posted on Author boavistaagora.com.br

Por MRNews O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) disse nesta quarta-feira (30) que o Brasil é um país soberano e que não apoia sanções de nações estrangeiras contra membros dos três Poderes. A nota com o posicionamento foi publicada nas redes sociais de Motta. Ele não cita diretamente os Estados Unidos, nem […]