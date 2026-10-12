Festa de Dia das Crianças no Paço Municipal é atração em Sorocaba no dia 12 de outubro – Agência de Notícias

7 de outubro de 2026
17:14
Por: Evelyn Azevedo
O Dia das Crianças será celebrado com festa no dia 12 de outubro, das 12h às 17h, no Parque do Paço Municipal, localizado no Alto da Boa Vista. A programação especial inclui atrações musicais, brinquedos infláveis, pintura facial e corte de cabelo gratuito.
Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias municipais de Governo (Segov), de Cultura (Secult) e o Fundo Social de Solidariedade (FSS), o evento gratuito tem como intuito oferecer um dia especial a todos, especialmente às crianças.
Às 12h a festa terá início, com a abertura da praça de alimentação. Já às 13h, as apresentações começam com DJ Gryllo; em seguida, às 14h o grupo Cover BTS sobe ao palco. Após, às 16h, o Mundo Caramelo assume a festa com as Guerreiras do Kpop, sucesso entre o público infantil. Para finalizar, às 16h40, o Dj Gryllo volta para complementar a programação.
Além dos shows, os pequenos terão à disposição brinquedos infláveis, oficina de pintura facial, assim como serviço de corte de cabelo masculino para crianças e adultos.
O Paço Municipal está localizado na Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 3.041, no Alto da Boa Vista.