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BOLETIM – IMA e MPF firmam acordo para ampliar integração e acompanhamento de processos de licenciamento ambiental

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O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC) e o Ministério Público Federal em Santa Catarina (MPF/SC) vão fortalecer o acompanhamento de licenciamento e fiscalização ambiental.

Os órgãos firmaram um Acordo de Cooperação Técnica para ampliar a integração institucional e facilitar a fiscalização desses processos.

O acordo prevê a concessão, pelo IMA, de acesso à Procuradoria da República em Santa Catarina aos sistemas de Licenciamento Ambiental e Gestão e Acompanhamento de Infrações Ambientais. 

Com isso, o MPF vai poder acompanhar os processos diretamente nos sistemas utilizados pelo Instituto.

A medida contribui para o fortalecimento do controle externo, da transparência e da eficiência administrativa.

O acordo estabelece responsabilidades para ambas as instituições, incluindo o uso dos dados exclusivamente para finalidades institucionais e o cumprimento das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O Acordo de Cooperação Técnica tem vigência de cinco anos a partir da assinatura, podendo ser prorrogado com termo aditivo. 

Repórter: Eduardo Melo

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