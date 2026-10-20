Leo Bezerra destaca segurança em sábado de lazer e diversão para as famílias nos parques de João Pessoa

Com atrações gratuitas em diferentes bairros, o sábado (17) foi de muita alegria, brincadeiras e diversão para as famílias de João Pessoa. A população aproveitou a programação que transformou espaços públicos da Capital em pontos de encontro, cultura e entretenimento. O prefeito Leo Bezerra acompanhou as atividades no Parque Linear do Valentina Figueiredo, no Centro Cultural de Mangabeira, no Parque Arruda Câmara, no Roger, no Parque das Três Ruas, nos Bancários, e no Parque Parahyba II, no Bessa.

A programação contemplou cinco espaços públicos, com apresentações de teatro, circo e música, além de brinquedos infláveis, pula-pula, pipoca e algodão-doce. No Parque das Três Ruas, o prefeito destacou a organização e a segurança do evento, ressaltando o monitoramento por câmeras do sistema Smart City. Leo também anunciou planos para ampliar a mobilidade na região e estuda reservar horários para a prática de atividades físicas no parque.

“O Parque das Três Ruas é, atualmente, uma das áreas mais utilizadas pela população de João Pessoa. Nós já temos um projeto para abrir a passagem em toda a extensão do parque, e essa intervenção já está autorizada. Também estamos estudando fechar essa via principal para a prática de cooper pela manhã, das 5h às 8h. A ideia é garantir mais espaço e segurança para quem quer caminhar, correr e cuidar da saúde”, projetou Leo Bezerra.

No local, teve apresentações do Circo Millennium e da Banda Planeta Mágico. O espaço recebeu moradores que aproveitaram a programação para compartilhar momentos de lazer em família. Ana Júlia foi uma das participantes e fez questão de prestigiar o evento, inclusive com o bebê no colo. “Fiquei encantada com as atividades. Parabéns a todos pela iniciativa. Oferecer opções gratuitas de entretenimento nos bairros é uma forma de aproximar as famílias e garantir momentos especiais para as crianças”, pontuou.

No Parque Linear do Valentina, a movimentação foi marcada pela presença de famílias que aproveitaram a oportunidade para sair da rotina e proporcionar uma tarde diferente aos pequenos. A programação contou com o espetáculo ‘A História do Anel’, da Companhia de Teatro Trem Bão, e a apresentação do Circo Palhaço Wolverine.

Entre os participantes estava Nayara Silva, moradora do próprio bairro, que acompanhou de perto as atividades e elogiou a iniciativa. “Achei a programação maravilhosa, muito interativa. As crianças ficaram bastante concentradas e envolvidas com tudo o que estava acontecendo. A Prefeitura de João Pessoa está de parabéns por proporcionar momentos como esse para a nossa comunidade”, destacou Nayara.

Cultura nos bairros – A programação promovida pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) reforça a importância da ocupação dos espaços públicos com atividades culturais e recreativas. Além de proporcionar diversão, a iniciativa incentiva a convivência entre moradores, amplia o acesso à cultura e oferece alternativas gratuitas de lazer para famílias de diferentes regiões da cidade.

A participação do público nos parques marcou o sábado de atividades, com crianças acompanhadas de pais, avós e responsáveis, aproveitando uma programação pensada para reunir diferentes gerações. O prefeito ainda marcou presença na festa das crianças promovida pelo secretário de Desenvolvimento Urbano da Capital, Marmuthe Cavalcante, também no bairro Valentina.

A programação também contemplou o Parque Parahyba II, no Bessa, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), no Roger, com o espetáculo Pinóquio e apresentação do Palhaço Pipi, e o Centro Cultural de Mangabeira, com o espetáculo Bora Andar e o Circo das Estrelas.

Programação continua neste domingo – As comemorações do mês das crianças seguem neste domingo (18), com sessões gratuitas de cinema no Cinema Passeio, localizado na Avenida Capitão João Freire, nº 186, no bairro da Torre.

Às 16h, serão exibidos os curtas-metragens Sebastiana, Juzé e Adeus. Já às 19h, o público poderá conferir o longa-metragem de animação Luz, Anima, Ação.

Os ingressos são gratuitos e estarão disponíveis para retirada uma hora antes de cada sessão.