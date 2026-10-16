Shopping Nova Iguaçu recebe campanha de adoção de cães e gatos no domingo (18)

Cães e gatos à espera de uma nova família estarão disponíveis para adoção no próximo domingo (18), no Shopping Nova Iguaçu. A campanha, promovida pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Defesa e Proteção Animal (SEMDEPA), pretende aproximar os animais de pessoas interessadas em oferecer um lar seguro, afeto e cuidados permanentes.

A ação será realizada das 12h às 17h e permitirá que os visitantes conheçam os mais de 20 animais disponíveis para adoção, entre cães e gatos. A iniciativa também busca conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável e do compromisso assumido ao acolher um animal de estimação.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e passar por uma avaliação, além de preencher o formulário de adoção. O procedimento busca garantir que os animais sejam encaminhados a famílias preparadas para atender às suas necessidades.

Além da campanha de adoção, o público também poderá vacinar gratuitamente seus cães e gatos contra a raiva. A ação amplia o acesso aos serviços de saúde animal e contribui para a prevenção da doença e da saúde pública.

A campanha integra as ações do município voltadas à proteção e ao bem-estar animal, incentivando a adoção como alternativa ao abandono e contribuindo para que cães e gatos tenham a oportunidade de viver em um ambiente acolhedor.

Serviço:

Campanha Municipal de Adoção de Cães e Gatos

Data: Domingo, 19 de outubro

Horário: 12h às 17h

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, bairro da Luz – Nova Iguaçu