café e leitura’ é atração na Biblioteca Infantil na próxima segunda-feira (19) – Agência de Notícias

Os munícipes poderão participar da atividade literária “Entre Linhas e Ideias: café e leitura”, na próxima segunda-feira (19), às 14h, na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, no Centro. A atração é voltada ao público a partir de 6 anos.

Realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), o objetivo da programação é aproximar a população do rico acervo da biblioteca, além de incentivar o acesso à leitura, com propostas artísticas e lúdicas.

A atividade unirá artes visuais e música, incentivando a pesquisa sobre artistas, álbuns e história, além da música e da arte. Durante o encontro, será realizada uma mediação de leitura e debate, incentivando a reflexão crítica, a troca de ideias e a participação ativa dos integrantes.

Além do incentivo à leitura, a iniciativa busca apresentar a biblioteca aos participantes como um espaço acolhedor, dinâmico e estimulante, mostrando novas obras e repertórios culturais.

A Biblioteca Infantil Municipal está localizada na Rua da Penha, 673, no Centro. Mais informações pelo telefone: (15) 3231-5723.